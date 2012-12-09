برپایی جشنواره قرآنی «مدهامتان» با حضور 36 هزار نفر/ توسعه جشنواره در جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هشتمین جشنواره قرآنی «مدهامتان» امروز یکشنبه 19 آذرماه با حضور «حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی» دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و «حجت الاسلام لطف الله سپهر» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان برگزار شد.

مهمترین برنامه های ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد

در ابتدای این نشست حجت الاسلام سلیمانی با اشاره به مهمترین برنامه های در حال اجرای ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: راه اندازی 720 مرکز خانه نور، راه اندازی 200 مرکز آموزش قرآن ویژه کودک، تشکیل 2 هزار کلاس قرآن در مساجد کشور، برپایی کارگاه آموزشی تفسیر ویژه ائمه جماعات با همکاری ستاد تفسیر حجت الاسلام قرائتی، چاپ قرآن «بنی رضی» با کتابت ایرانی، چاپ کتاب تفسیر همراه» در قالب مجموعه 15 جلدی، 2 جلدی و نسخه الکترونیکی و... از اهم برنامه های ستاد در حوزه به شمار می رود.

وی با اشاره به برگزاری 7 جشنواره در طول سالهای گذشته از سوی ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: هفت جشنواره قرآن، گلدسته های سپید (شعر و قطعات ادبی، آواها و نغمه های آسمانی سرود و تواشیح)، شیوه های نوین تدریس(اخلاق، اعتقادات، قرآن و احکام)، نشریات تجربی (وبلاگ نویسی و نشریات تجربی)، هنرهای نمایشی(نمایشنامه، فیلم کوتاه و تئاتر) و هنرهای تجسمی از سوی این ستاد برگزار شده است.

علت نامگذاری جشنواره به «مدهامتان»/ برگزاری 7 دوره جشنواره قرآنی

حجت الاسلام سلیمانی از برپایی هشتمین دوره از جشنواره قرآنی «مدهامتان» ویژه جوانان عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در استان خوزستان خبر داد و گفت: واژه «مدهامتان» در آیه 64 سوره الرحمن آمده است که اشاره به دو بهشتی است که مربوط به اصحاب یمین است که از شدت خرمی و سرسبزی از دور رنگ آن به سیاهی می گراید.

وی افزود: جشنواره «مدهامتان» از سال 81 تحت عنوان «جشنواره قرآن» کلید خورد که به تدریج با تکامل آن امروز این جشنواره در رشته های قرائت، حفظ، ترتیل، اذان، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه، ابتهال، صحت قرائت نماز، تفسیر، برگزار می شود. این جشنواره در سال 81 در استان تهران با شرکت 2 هزار نفر، در سال 82 در خراسان رضوی با حضور 2800 نفر، در سال 86 در استان قزوین با شرکت 4500 نفر، در سال 87 در استان گیلان با حضور 7 هزار نفر، در سال 88 در استان کردستان با شرکت 13 هزار نفر، در سال 89 در استان هرمزگان با حضور 22 هزار نفر، در سال 90 در استان زنجان با حضور 31 هزار نفر برگزار شد.



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: هشتمین دوره جشنواره «مدهامتان» امسال با حضور 36 هزار و 200 نفر طی مراحل مقدماتی و استانی برگزار شد و مرحله کشوری آن از 21 تا 23 آذرماه در استان خوزستان برگزار می شود.



وی تأکید: افزایش شرکت کنندگان در این مسابقات به علل مختلفی وابسته است اما مهمترین علت آن افزایش تعداد کانون های مساجد است که در حال حاضر 14 هزار کانون فرهنگی هنری در سطح کشور فعال هستند و امیدواریم تا پایان سال این تعداد به مرز 16 هزار کانون نزدیک شود.

مهمترین برنامه های آینده ستاد/ برپایی جشنواره قرآنی ویژه خواهران



حجت الاسلام سلیمانی توسعه جشنواره قرآنی در حوزه بین الملل با حضور جوانان جهان اسلام، افزودن رشته مفاهیم صحیفه سجادیه به رشته های مسابقات قرآنی و برگزاری جشنواره قرآنی ویژه خواهران را از مهمترین برنامه های آینده ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برشمرد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: در 14 استان این نمایشگاه برگزار شده است که آخرین آن در استان البرز برپا گردید و امیدواریم تا پایان خردادماه 92 در سایر استانهای کشور این نمایشگاه برگزار شود که در انتها نمایشگاه ملی دستاوردهای کانون های فرهنگی هنری مساجد را در استان تهران برگزار می کنیم.

220 منتخب در مراسم پایانی جشنواره «مدهامتان» شرکت می کنند

در ادامه این نشست حجت الاسلام لطف الله سپهر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان با اشاره به استعدادهای غنی قرآنی در این استان تأکید کرد: در ابتدا 312 کانون فرهنگی هنری در مساجد خوزستان فعال بود که ظرف حدود 2 سال و نیم به 750 کانون افزایش یافته است. همچنین حدود 3 سال قبل اصلا مؤسسه قرآنی فعال در استان وجود نداشت اما الان 120 مؤسسه فعال قرآنی که صاحب پروانه رسمی هستند در استان مشغول هستند. علاوه بر این 250 کتابخانه در مساجد استان خوزستان با تمام تجهیزات در خدمت جوانان فعالیت می کند.

وی با اشاره به برپایی جشنوار قرآنی «مدهامتان» تأکید کرد: از ابتدای برگزاری این جشنواره حدود 36 هزار نفر شرکت کردند که در نهایت از هر استان یک نفر به عنوان فعال برتر شناخته شد و در اختتامیه این جشنواره که در استان خوزستان برگزار می شود از هر استان 6 الی 7 نفر حضور خواهند داشت که در مجموع در مراسم پایانی 220 منتخب شرکت می کنند که بیشترین حضور را از استان خوزستان، مشهد و تهران، و کمترین حضور را از استان کهگیلویه و بویر احمد داریم.

حجت الاسلام سپهر در پایان گفت: هشتمین جشنواره قرآنی «مدهامتان» ویژه جوانان عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور از 21 تا 23 آذرماه در استان خوزستان برگزار می شود که مراسم گشایش 21 آذرماه در مسجد اعظم اهواز با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان و مسئولان استانی برگزار و در روز 23 آذرماه اختتامیه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا می گردد.