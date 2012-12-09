فرمانده یگان حفاظت زندان های خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صارمی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع جانشین فرماندهی ستاد انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز اظهار کرد: امنیتی که امروز در جامعه برقرار است حاصل خون هزاران شهید در ایام هشت سال دفاع مقدس و همچنین مبارزه سبز پوشان نیروی انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدر در مرزهای جمهوری اسلامی ایران است و ما امروز حافظ خون پاک و مطهر این عزیزان هستیم.

همچنین امام جمعه طرقبه بر حفظ نظم و امنیت جامعه توسط نیروهای تأکید کرد و مسئله امنیت را به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه بشری دانست.

حجت السلام محمد حسن ایزدی بیان کرد: از ابتدای خلقت تاکنون و از امروز تا پایان دنیا هیچ نعمتی برتر و مهم‌تر از نعمت امنیت نبوده و نخواهد بود امنیت، جامعه را مانند زمینی مستعد و آماده جهت کشت بذر فراهم می‌کند تا در آن جوامع، بشر به رشد و کمال نائل شود.

وی تصریح کرد: رشد و کمال سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ما در سایه داشتن امنیت به‌دست خواهد آمد.

در پایان این مراسم از زحمات سرهنگ محمد ابراهیم حیدری، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز که مدت 3 سال در این خطه مشغول به خدمت بود تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است وی به سمت فرماندهی یگان حفاظت زندان‌های خراسان‌رضوی منصوب شد.