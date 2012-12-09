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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

صابری عنوان کرد:

اجرای مصوبه راه اندازی حمل و نقل ریلی در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

اجرای مصوبه راه اندازی حمل و نقل ریلی در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای مصوبه راه اندازی حمل و نقل ریلی استان، ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صابری در سومین جلسه پیگیری مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان که با حضور دستگاه های اجرایی برگزار شد، افزود: با توجه به شرعی بودن اجرای این مصوبه بنا به دستور مقام معظم رهبری در سال 73، همه راه های اصلی کشور باید به حمل و نقل ریلی متصل شود.

وی همچنین با بیان اینکه برخی پروژه ها پیشرفت فیزیکی کمی داشته اند، عنوان کرد: مدیران باید در ارائه آمار و ارقام و گزارش صادق باشند و از اغراق پرهیز کنند.

صابری افزود: برخی از مصوبات سفرها نظیر منابع طبیعی و مصوبات مربوط به این بخش از مواردی است که برای مردم ضرورت دارد و باید پیگیری شود.

استاندار با بیان اینکه من به عنوان نماینده مردم مصوبات را پیگیری می کنم، اظهار داشت: ضروری ترین مصوبات برای پیگیری،‌ مصوبات مربوط به مردم و مصوباتی است که بیشترین خدمت را به آنان ارائه می دهد.

باید از ساخت و سازهای بدون توجیه فنی پرهیز کرد

صابری همچنین بر لزوم هزینه کردن اعتبارات در محلی که بیشترین منفعت را در پی دارد، تأکید کرد و افزود: باید از ساخت و سازهای بدون توجیه فنی و اقتصادی پرهیز و بودجه های تخصیصی را در نهایت دقت هزینه کرد.

وی همچنین با انتقاد از وارد نشدن روند اجرایی مصوبات به سامانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، توسط برخی از دستگاه ها تصریح کرد: وارد کردن این کار به نفع وزارتخانه هایی است که با داشتن پروژه های زیاد، کمبود اعتبار دارند.

استاندار با بیان اینکه در دولت های نهم و دهم چهار سفر به این استان انجام شد، افزود: تعداد کل مصوبات این سفرها 553 مصوبه است که از این تعداد، 329 مصوبه طی سال های گذشته، 100 درصد اجرایی شده و به بهره برداری رسیده است.

صابری بیان داشت: ‌136 مصوبه نیز در حال اجرا است و 88 مصوبه نیز هنوز تحقق نیافته است.

وی اظهار داشت: روند اجرایی مصوباتی که در مرحله اخذ مجوزهای قانونی و ‌انجام مطالعات اولیه و نقشه برداری هستند نیز باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی تاکید کرد: با بر پایی منظم جلسات پیگیری روند اجرایی مصوبات و ‌رایزنی با دستگاه های اجرایی استان و وزارتخانه ها تلاش می کنیم عمده مصوبات در دست اجرا را تا پایان دولت دهم به اتمام برسانیم.

کد مطلب 1761625

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