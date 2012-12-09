زکات راهی برای تکامل و پیشرفت بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یعقوبی صبح یکشنبه در جلسه طرح زکات استان که با حضور مسئولین کمیته امداد خراسان شمالی در محل دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، افزود: زکات و نماز وسیله ای برای رسیدن به کمال و دو بال پرواز برای رسیدن انسان به معراج است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از پرداخت زکات، جدا شدن انسال از تعلقات دنیوی است اظهار داشت: ضرورت پرداخت زکات و مسائل معنوی و اجتماعی آن باید برای مردم تبیین شود.

امام جمعه بجنورد آثار معنوی پرداخت به موقع زکات را، اجرایی شدن پروژه های مختلف عمرانی، رفع کردن مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم دانست و گفت: این مهم نیازمند فضا سازی و فرهنگ سازی درست است وائمه جمعه و روحانیون نیز باید در سخنرانی های خود به این موضوع پرداخته و صدا و سیما و رسانه های مکتوب نیز در این زمینه اطلاع رسانی کنند.

در ادامه این جلسه، مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی افزود: هم اکنون بیش از یک هزار نفر مسئولیت جمع آوری و اجرای تبلیغات زکات در استان را بر عهده دارند که از این تعداد 106 نفر را روحانیون تشکیل می دهند.

امان الله حسین پور با اشاره به افزایش چشمگیر زکات در خراسان شمالی اظهار داشت: زکات پرداختی مردم این استان در سال 84 حدود 15 میلیون تومان بود که این رقم در سال گذشته به دو میلیارد و 100 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا سال آینده میزان پرداخت زکات در خراسان شمالی به سه میلیارد تومان برسد افزود: هم اکنون مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون تومان آن محقق شده است.

خراسان شمالی با 867 هزار نفر جمعیت در حال حاضر جزو 10 استان برتر کشور در زمینه پرداخت زکات است.