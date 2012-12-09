به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خوارزمشاهی در سومین جلسه هیات مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز استان تهران بر ضرورت توسعه کتاب و کتابخوانی در استان تاکید کرد وکتابخانه را یکی از سرمایه های اصلی دانست و اظهار داشت: همانگونه که خیرین مدرسه ساز در کشور در قالب انجمن و گروه شناخته شده فعالیت کرده و باعث تحولات بزرگی در زمینه توسعه مراکز آموزشی شده اند، بخش کتابخانه های عمومی نیز نیازمند چنین تشکلی است.

وی از راه اندازی انجمن خیرین کتابخانه ساز به عنوان نقطه عطفی در تاریخ کتابخانه های عمومی استان یاد کرد و افزود: ساخت کتابخانه عمومی یک نیاز فرهنگی است که با اعتبارات موجود قابل افزایش نیست و این امر مشارکت خیرین را می طلبد.

این مسئول عنوان کرد: طی سال جاری انجمن خیرین کتابخانه ساز در مرکز استان تشکیل شده که امید می رود این انجمن در تمامی شهرستانهای استان تهران با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای فرهنگی موجود به زودی تشکیل شود.

مشکلات کتابخانه های استان تهران شناسایی و رفع شود



در ادامه این نشست، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران و یکی دیگر از اعضای انجمن، تشکیل انجمن خیرین کتابخانه‌ ساز در شهرستانها را اقدامی مطلوب دانست و یادآور شد: باید سعی شود با تشکیل این انجمن و جذب کمک خیران نیک‌ اندیش تهرانی، مشکلات کتابخانه‌های شهرستان به صورت جدی پیگیری و حل شود.

اسفندیار مبتکر سرابی، تاسیس انجمن خیرین کتابخانه ساز را در توسعه و افزایش کتابخانه های عمومی در استان حائز اهمیت دانست و افزود: انجمن خیرین کتابخانه ساز می تواند، حامل برکات و ثمرات زیادی در راستای توسعه و افزایش زیربنای کتابخانه ای در شهرستان تهران باشد و از اعضای هییت مدیره این انجمن می خواهم تا با پیگیری و تلاش مضاعف با همکاری دیگر خیرین شهرستان در این زمینه فعالیت کنند.