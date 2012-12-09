ادامه حضور اتباع خارجه غیرمجاز در کرمان/ 110 افغانی در سه خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان کرمان طی سالهای اخیر با آمارهای متفاوتی در خصوص تعداد افاغنه ساکن در این استان مواجه شده اند این در حالی است که بسیاری از استانهای کشور برای حضور افاغنه ممنوع شده اند و در استان کرمان نیز علیرغم درخواست مردم برای عدم حضور این افراد در کل استان تنها هفت شهرستان برای این افراد ممنوع شده است.

گفته می شود که حدود 200 هزار افغانی در استان کرمان سکونت دارد که تنها 75 هزار نفر از آنها مجوز اقامت دارند و تعداد کمتری نیز مجوز کار در استان کرمان دریافت کرده اند با این وجود سایر این افراد در مشاغل مختلف در استان کرمان فعال هستند و بازار کار کرمان را تحت دتاثر منفی خود قرار داده اند.

حضور افاغنه در کرمان و کارگران بیکار ایرانی

اگر سری به میدانهای کار استان کرمان بزنید اکثر کارگران ایرانی بیکار هستند و افاغنه به دلیل دستمزد کمتر به کار گمارده می شوند.

در کنار آسیبهای متعدد اقتصادی حضور افاغنه غیر مجاز در کرمان مسائل بهداشتی، اجتماعی و امنیتی نیز تحت تاثیر این افراد قرار دارد و مردم کرمان نیز بارها در گزارشهای رسانه ای خواستار ممنوع الورود شدن افاغنه به کرمان شده اند اما به دلیل درخواستهای باغداران به خصوص پسته داران از یک سو و نیاز بخش ساختمان به نیروی کار افغانی زمینه حضور این افراد در کرمان فراهم شده است.

شیوع بیماریهای مختلف توسط این افراد، زندگی دست جمعی و عدم رعایت نکات بهداشتی، و آمار بالای ارتکاب به جرایم خشن و همچنین ازدواج زنان ایرانی با افاغنه از جمله مشکلات موجود در این راستا است.

درخواستی که محقق نشد

حداقل خواسته مردم ساماندهی اتباع افغانی مجاز و اخراج افراد غیر مجاز است که این امر هنوز محقق نشده است.

با وجود منع قانونی اتباع بیگانه توسط افراد سوء استفاده گر به اشکال مختلف از مرز عبور کرده و به استانهای مرکزی منتقل می شود چندی پیش خبری منتشر شد که بیش از 12 افغانی در یک خودروی پژو به سمت استانهای مرزی قاچاق می شدند که توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.

دستگیری 110 افغانی غیرمجاز در زرند

در آخرین خبر از این دست سرهنگ محمد حسینی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان زرند در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری 110 افغانی غیر مجاز در شهرستان زرند خبر داد.

وی گفت: این افراد در سه دستگاه خودرو در جاده زرند - بافق در حال انتقال به استان یزد دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در این خصوص سه نفر قاچاقچی نیز دستگیر شدند و هم اکنون پرونده این افراد به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

سرهنگ حسینی ادامه داد: افاغنه دستگیر شده نیز برای طرد از کشور به اردوگاه افاغنه منتقل و پس از سیر مراحل قانونی به افغانستان باز گردانده می شوند.

از این دست اخبار بارها در رسانه ها منتشر شده است اما به نظر می رسد برای طرد همیشگی افاغنه از استان کرمان باید مردم از به کارگیری این افراد جدا خودداری کنند و همچنین مسئولان نیز با وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص قاچاق افاغنه و همچنین افرادی که به صورت غیر مجاز از مرز عبور می کنند عملا هزینه های این امر را بالا ببرند.



