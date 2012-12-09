45 درصد مناقصات و مزایده های خراسان شمالی مورد بازرسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی فتوحی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، افزود: رویکرد سازمان بازرسی بر اقدامات دستگاه ها و ادارات، رویکردی نظارتی مبتنی بر پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی غالب مشکلات، تخلفات و سوء جریان های پیش آمده در دستگاه های استان را ناشی از عواملی چون ضعف مدیریت تشکیلات مربوطه، ناآگاهی و ضعف اطلاعاتی مدیر نسبت به آیین نامه ها وعدم نظارت کافی مدیر بر تشکیلات مربوطه ذکر کرد و افزود: متاسفانه در استان مدیران بر زیرمجموعه خود نظارت کافی ندارند و این زمینه نیازمند بازنگری و اصلاح تفکر مدیران است.

حجت الاسلام فتوحی با اشاره به اینکه در زمینه تخلفات و سوء جریان های اداری در خراسان شمالی، سالانه حدود 500 پرونده مورد رسیدگی قرار می گیرد، اظهار داشت: غالب این پرونده ها در زمینه های تصرف غیرقانونی، اهمال منجر به تضییع وجوه و موارد مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود.

وی در ادامه در مورد نظارت اداره کل بازرسی خراسان شمالی بر مناقصات و مزایده های استان اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع 751 مزایده و مناقصه به ارزش ریالی بیش از 301 میلیارد تومان در خراسان شمالی انجام شد که اداره کل بازرسی 381 مورد از جلسات کمیسیون مزایده و مناقصه را مورد بازرسی قرار داد.

این مسئول تصریح کرد: در این جلسات 511 تذکر اصلاحی و پیشگیرانه در مورد مناقصات و مزایده ها ارائه شد و همچنین 25 مناقصه و مزایده نیز به علت وجود تخلفات قانونی، تجدید و ابطال شد.

به گفته وی در سال جاری نیز تاکنون 364 مناقصه و مزایده به ارزش ریالی 205 میلیارد تومان در استان انجام شده که بازرسی در 164 جلسه معادل 45 درصد این جلسات حضور داشته و مورد بازرسی قرار داده است.

حجت الاسلام فتوحی تصریح کرد: در جلسات در مجموع 273 مورد تذکر قانونی به مسئولین داده شده و از تعداد کل مناقصات و مزایده ها نیز 11 مورد منجر به تجدید و ابطال شده است.

وی افزود: ارزش ریالی مناقصات و مزایده های ابطال شده در این مدت نه میلیارد و 100 میلیون تومان برآورد شده است.

این مسئول عنوان کرد: در سال جاری به نسبت سال گذشته میزان نظارت بازرسی بر مناقصات و مزایده های استان افزایش یافته و به تبع این افزایش نظارت، میزان مناقصات و مزایده های ابطال شده نیز کاهش یافته است.