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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

در سال جاری/

45 درصد مناقصات و مزایده های خراسان شمالی مورد بازرسی قرار گرفت

45 درصد مناقصات و مزایده های خراسان شمالی مورد بازرسی قرار گرفت

بجنورد- خبرگزاری مهر: مدیر بازرسی و عضو شورای دستگاه های نظارتی خراسان شمالی گفت: در سال جاری 45 درصد از مناقصات و مزایده های صورت گرفته در استان مورد بازرسی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی فتوحی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، افزود: رویکرد سازمان بازرسی بر اقدامات دستگاه ها و ادارات، رویکردی نظارتی مبتنی بر پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی غالب مشکلات، تخلفات و سوء جریان های پیش آمده در دستگاه های استان را ناشی از عواملی چون ضعف مدیریت تشکیلات مربوطه، ناآگاهی و ضعف اطلاعاتی مدیر نسبت به آیین نامه ها وعدم نظارت کافی مدیر بر تشکیلات مربوطه ذکر کرد و افزود: متاسفانه در استان مدیران بر زیرمجموعه خود نظارت کافی ندارند و این زمینه نیازمند بازنگری و اصلاح تفکر مدیران است.

حجت الاسلام فتوحی با اشاره به اینکه در زمینه تخلفات و سوء جریان های اداری در خراسان شمالی، سالانه حدود 500 پرونده مورد رسیدگی قرار می گیرد، اظهار داشت: غالب این پرونده ها در زمینه های تصرف غیرقانونی، اهمال منجر به تضییع وجوه و موارد مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود.

وی در ادامه در مورد نظارت اداره کل بازرسی خراسان شمالی بر مناقصات و مزایده های استان اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع 751 مزایده و مناقصه به ارزش ریالی بیش از 301 میلیارد تومان در خراسان شمالی انجام شد که اداره کل بازرسی 381 مورد از جلسات کمیسیون مزایده و مناقصه را مورد بازرسی قرار داد.

این مسئول تصریح کرد: در این جلسات 511 تذکر اصلاحی و پیشگیرانه در مورد مناقصات و مزایده ها ارائه شد و همچنین 25 مناقصه و مزایده نیز به علت وجود تخلفات قانونی، تجدید و ابطال شد.

به گفته وی در سال جاری نیز تاکنون 364 مناقصه و مزایده به ارزش ریالی 205 میلیارد تومان در استان انجام شده که بازرسی در 164 جلسه معادل 45 درصد این جلسات حضور داشته و مورد بازرسی قرار داده است.

حجت الاسلام فتوحی تصریح کرد: در جلسات در مجموع 273 مورد تذکر قانونی به مسئولین داده شده و از تعداد کل مناقصات و مزایده ها نیز 11 مورد منجر به تجدید و ابطال شده است.

وی افزود: ارزش ریالی مناقصات و مزایده های ابطال شده در این مدت نه میلیارد و 100 میلیون تومان برآورد شده است.

این مسئول عنوان کرد: در سال جاری به نسبت سال گذشته میزان نظارت بازرسی بر مناقصات و مزایده های استان افزایش یافته و به تبع این افزایش نظارت، میزان مناقصات و مزایده های ابطال شده نیز کاهش یافته است.

کد مطلب 1761631

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