اجرای ساخت مسکن معلولان شهر ساوه رضایت بخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ربیعی در بازدید از پروژه های در حال ساخت مسکن معلولان ومددجویان استان مرکزی، افزود: پیشرفت پروژه 60 واحدی مسکن معلولان ومددجویان فجر ساوه مطلوب است.



وی فعالیت های صورت گرفته در پیشرفت این پروژه را خوب ارزیابی کرد و گفت: این پروژه درمرحله اجرای فونداسیون است.



ربیعی همچنین در بازدید از پروژه 36 واحدی شهرک علوی اراک، اضافه کرد: این پروژه درمرحله کرسی بندی و پی ریزی بوده که مراحل اجرای آن به صورت همزمان با پروژه 60 واحدی فجر ساوه و توسط پیمانکار مشترک در حال انجام است.



پروژه مسکن مهر مهمترین اقدام دولت در راستای خانه دار شدن آحاد ملت



مدیر کل بهزیستی استان مرکزی در بازدید از مجتمع خدمات بهزیستی ساوه و پروژه های مسکن مهر بهزیستی استان مرکزی، اظهار کرد: پروژه مسکن مهر یکی از مهم ترین و بهترین اقدامات و سیاست های دولت در راستای خانه دارشدن آحاد مختلف جامعه است.



ربیعی با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر کاری ماندگار از دولت نهم و دهم است، خاطر نشان کرد: این کار خوب هیچ گاه از حافظه ملت ایران پاک نخواهدشد.



مدیر کل بهزیستی استان مرکزی در پایان اقدامات انجام شده در بخش مسکن مهر این استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد وگفت: این امر باید تا بهره برداری کامل پروژه های مسکن مهر نیز ادامه یابد.