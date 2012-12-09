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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

تا 20 اسفند/

آغاز طرح ترافیکی زمستانه در استان مرکزی/استقرار پلیس در گردنه های برف‌گیر

آغاز طرح ترافیکی زمستانه در استان مرکزی/استقرار پلیس در گردنه های برف‌گیر

اراک - خبرگزاری مهر: طرح ترافیکی زمستانه پلیس راه فرمانده انتظامی استان مرکزی صبح امروز با استقرار پلیس در گردنه های برف‌گیر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان مرکزی در این مراسم گفت: این طرح زمستانه از امروز آغاز و تا 20اسفند ماه سال جاری در محور های مواصلاتی این استان ادامه خواهد داشت.

سرهنگ عزیزاله ملکی با اشاره به اینکه 35 واحد پشتیبانی در اجرای این طرح با پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی همکاری می کنند ادامه داد: ماموران پلیس راه این استان با جدیت تمام طرح زمستانه را برای ارایه خدمات مطلوب به مردم  برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: علاوه بر 35 تیم پشتیبان شرکت کننده در این طرح، دو تیم ثابت نیز در گردنه های برفگیر استان در محورهای بروجرد و ازنا در حوزه شهرستان شازند مستقر می شوند.

وی مهمترین اولویت برگزاری این طرح زمستانی را کاهش تصادفات جاده ای و  پیشگیری از تصادفات، سوانح و امداد و نجات عنوان کردو گفت: مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات زمستانی باعث برخورد قاطع پلیس می شود.

طی آیینی تیم های پلیس راه، خودروهای سبک و سنگین راه و شهرسازی، امداد خودرو، مرکز فوریت های پزشکی، حمل و نقل و پایانه ها و هلال احمر این استان به محورهای مختلف استان مرکزی اعزام شدند.

گفتنی است این طرح زمستانه با مشارکت سازمان راه و شهرسازی، هلال احمر، مرکز فوریت های پزشکی، حمل و نقل و پایانه ها و امداد خودرو این استان در حال برگزاری است.

کد مطلب 1761639

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