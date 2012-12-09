تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و اداره کل بهزیستی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

محمود غلامی جامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفاهم نامه اصول تربیت کودک در آموزه های اسلامی فی ما بین اداره کل بهزیستی و اداره کل تبلیغات اسلامی منعقد شد.

مسئول کارگروه فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: 400 نفر از مدیران مسئول و مربیان مهدهای کودک سطح شهر مشهد مقدس با اصول تربیت کودک در آموزه های اسلامی آشنا می شوند.

غلامی افزود: این تفاهم نامه در پنج ماده میان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و اداره کل بهزیستی منعقد و به امضا مدیران کل دو دستگاه رسید.

وی به تعهدات طرفین در این تفاهم نامه اشاره و بیان کرد: اداره کل بهزیستی موظف است که مکان و امکانات آموزشی را برای فراگیران اختصاص دهد.

مسئول کارگروه فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: بسته های آموزشی مورد نیاز مخاطبان و رایزنی و آماده سازی فراگیران به تناسب دوره های آموزشی نیز به عهده بهزیستی است.

غلامی اظهار کرد: تشکیل اتاق فکر برای تهیه و ارائه سر فصل های آموزشی، پرداخت هزینه های اساتید از جمله تعهدات اداره کل تبلیغات اسلامی در این تفاهم نامه است.

وی گفت: در پایان این دوره های از مربیان و مدیران مسئول مهدهای کودک توسط اداره کل تبلیغات اسلامی آزمونی برگزار و گواهی نامه پایان دوره آموزشی با امضاء طرفین به آنان اعطا می شود.