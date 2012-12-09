900 طرح صنعتی در حال ساخت استان مرکزی 44هزار شغل ایجاد می کند

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تکمیل این طرح های صنعتی مختلف در زمینه های فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، نساجی و غذایی تا دو سال آینده 44 هزار فرصت شغلی پایدار در حوزه صنعت استان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه واحد صنعتی پتروتک تولید کننده اسید آمینه متیونین، شرکت فولاد هیربد ، واحد صنعتی پیشگامان صنعت کاغذ ، شرکت سایپا و قطعه سازی خودرو و طرح توسعه شرکت نورد لوله صفا از جمله طرح های مهم صنعتی استان مرکزی هستند.

زواشی اظهار داشت: استان مرکزی رتبه اول تنوع محصولات، مقام دوم صنایع مادر تخصصی و رتبه چهارم توسعه یافتگی صنعتی کشور را دارد و راه اندازی واحدهای مذکور نقش اساسی در تکمیل زنجیره تولید و حفظ و ارتقای جایگاه صنعت استان در کشور خواهد داشت.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: صنایع ریلی، نفت و گاز، گالوانیزه، شیشه جام، خودروسازی، سازه های سنگین فلزی صنایع پایین دستی پتروشیمی، آلومینیم، عایق های رطوبتی و ماشین آلات سنگین انواع سنگهای ساختمانی به عنوان یک اولویت برای استان مرکزی هدفگذاری شده و شکل دهی شهرک های تخصصی با واحدهای زیردستی و خوشه های صنعتی با جدیت دنبال می شود.

همچنین دو هزار و 850 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی فعالیت دارد که 31 و چهار دهم درصد آن صنایع فلزی، 24 و دو دهم درصد کانی غیر فلزی، 22 و سه دهم درصد شیمیایی، شش و 9 دهم درصد نساجی و مابقی در سایر رشته ها است.

