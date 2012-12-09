  1. بین الملل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۵

جوانان یمنی مانع سخنرانی نخست وزیر شدند

جوانان یمنی مانع سخنرانی نخست وزیر شدند

اقدام جوانان یمنی در جلوگیری از سخنرانی نخست وزیر یمن در مراسم افتتاحیه کنگره ملی حقوق بشر در صنعا، واکنش وی را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "محمد باسندوه "نخست وزیر یمن پس از اینکه تعدادی از جوانان یمنی مانع سخنرانی اش در نشست کنگره ملی حقوق بشر در صنعا شدند، آنان را مزدوران عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن خطاب کرد.

وی هنگام ترک سالن گفت : آنان(معترضان به سخنرانی وی) مزدوران عبدالله صالح هستند که برای تخریب کشور اجیر شده اند.

باسندوه بیان کرد: کافی است، فهمیدم که شما(طرفداران عبدالله صالح) اینجا هستید.

شایان ذکر است که هنگامی که نخست وزیر یمن قصد داشت در افتتاحیه کنگره ملی حقوق بشر در صنعا سخنرانی کند تعدادی از جوانان با شعارهای" مسیر انقلاب را ادامه می دهیم" مانع سخنرانی وی شدند و باسندوه به همراه وزیران همراه خود مجبور به ترک سالن شد.

کد مطلب 1761646

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