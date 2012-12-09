فرماندار شهرستان کهگیلویه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "سید ناصر رضایی" روز سه شنبه هفته جاری از فرمانداری این شهرستان خداحافظی می کند.

گفته می شود "سید ابراهیم جعفری" مدیرکل امور روستایی استانداری استان، سرپرستی فرمانداری این شهرستان را بر عهده می گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیش از این گفته بود که اعتقادی به نیروهای مامور به خدمت ندارد.

گفته می شود رضایی به محل کار سابق خود یعنی آموزش و پرورش استان بر می گردد.

پیش از این چندین مدیر در حوزه استانداری که از سایر دستگاهها مامور به خدمت بودند نیز به محل کار سابق خود بازگشتند.

فرماندار سابق شهرستان کهگیلویه با تایید خبر عزل خود به خبرنگار مهر گفت: صبح امروز با من تماس گرفتند و اعلام کردند که از این مسئولیت کنار گذاشته شده ام.

سید ناصر رضایی افزود: ساعت 9.30روز سه شنبه نیز مراسم تودیع اینجانب در محل فرمانداری این شهرستان برگزار می شود.

وی بیان کرد: سرباز این نظام هستم و هرجا نیازی به من نباشد می پذیرم و هرکجا که لازم باشد آماده خدمت گذاری هستم.