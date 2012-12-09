اولین کنگره شعر آئینی شفق برگزار می شود

سید محمدجواد شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اولین کنگره شعر آئینی شفق افزود: این کنگره در روزهای بیستم و بیست و یکم آذرماه سال جاری در تهران و قم برگزار می شود.



وی با بیان اینکه فراخوان کنگره توسط حوزه هنری برای شاعران، محققان و پژوهشگران ارسال شد اظهار داشت: مهلت این فراخوان تا پایان مهرماه بود.



مسئول مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری قم در خصوص آثار رسیده به جشنواره ابراز کرد: تعداد یک هزار و 178 اثر به دبیرخانه کنگره رسید.



شرافت اعلام کرد: از مجموع یک هزار و 178 اثر رسیده به کنگره 75 اثر به داوری نهایی راه یافتند.



وی در خصوص بخش های مختلف این کنگره گفت: اولین کنگره شعر آیینی شفق در بخش های شعر، پژوهش و تحقیق و مقاله و کتاب برگزار می شود.



مسئول مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری قم ادامه داد: بخش شعر شامل شعر علوی و غدیر، شعر نبوی، شعر عاشورایی، شعر فاطمی، شعر رضوی، شعر مهدوی و انتظار، شعر امامان معصوم و شعر کودک با مضامین آئینی برگزار خواهد شد.



شرافت اضافه کرد: این کنگره در بخش پژوهش نیز شامل مقاله یا کتاب پیرامون شعر و جایگاه ادبی زنده یاد آیت الله محمد حسین بهجتی شفق و مقاله یا کتاب پیرامون شعر و ادب آئینی برگزار می شود.



وی با اعلام اینکه این کنگره به منظور بزرگداشت یاد عالم فقید آیت الله محمدحسین بهجتی اردکانی متخلص به شفق برگزار می شود اظهار کرد: در این مراسم حجت الاسلام زکریا اخلاقی از شعرای حوزه درباره این عالم بزرگوار شعرخوانی می کند.