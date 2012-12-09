آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخورد سه دستگاه سواری و سپس آتش سوزی یکی از خودروها سه مصدوم بر جای گذاشت.



وی ادامه داد: این حادثه در کیلومتر 5 جاده چالوس ساعت 10:02 دقیقه رخ داد که مصدومین توسط دو دستگاه آمبولانس 115 به بیمارستان مدنی منتقل شدند.



روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز افزود: حادثه واژگونی سواری پارس نیز 4 مصدوم بر جای گذاشت.



رحمتی تصریح کرد: این حادثه در جاده چالوس بین گرماب و نسا ساعت 15:30 رخ داد که مصدومین پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط آمبولانس 115 به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

