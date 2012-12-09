دستگیری سارقان 40 منزل در شیراز/ کشف 100 کیلوگرم تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی فارس از انهدام باند سارقان منزل در شیراز و کشف 40 فقره سرقت از آنها خبر داد.

سردار سیروس سجادیان در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی فارس مطلع شدند، یک سارق حرفه ای و سابقه دار منزل به نام "ه –گ" 40 ساله، مدتی است که از زندان آزاد و با تشکیل باندی مجددا" فعالیت مجرمانه خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: شناسایی و دستگیری اعضای این باند در دستور کار ماموران قرار گرفت و با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ویژه، مخفیگاه سرکرده باند شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی این سارق حرفه ای در شیراز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: پس از دستگیری سرکرده باند، ماموران موفق شدند همدست وی به نام "الف –ع" 30 ساله را نیز دستگیر کنند.

سردار سجادیان افزود: در تحقیقات بعمل آمده از سارقان 40 فقره سرقت منزل از آنها کشف، صحنه های وقوع جرم بازسازی و تعداد 40 نفر از مالباختگان شناسائی شدند.

وی بیان کرد: این سارقان اموال سرقتی را به سه نفر مالخر به نام های "الف –الف"، "م –ج" و "الف –ج" (دونفر شغل آزاد و یک نفر زرگر) بفروش رسانده بودند که با تلاش ماموران هر سه نفر دستگیر و مقادیری اموال مسروقه از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی فارس اضافه کرد: سارقان و مالخرها پس از معرفی به مرجع قضائی با قرار قانونی راهی زندان شدند.

سردار سجادیان گفت: برخورد با سارقان و کسانی درصدد ایجاد احساس ناامنی، برهم زدن نظم، ‌امنیت و آرامش عمومی مردم هستند در دستور کار انتظامی فارس قرا دارد و پلیس این افراد را دستگیری و جهت اعمال قانون تحویل مراجع قضایی خواهد داد.

کشف 100 کیلوگرم تریاک از یک پژو پارس در اطراف شیراز

با اقدام به موقع ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فارس خودرو حامل 100 کیلو و 500 گرم تریاک توقیف و راننده آن دستگیر شد.

ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فارس با انجام بیش از یک ماه کارهای اطلاعاتی باندی را که به صورت گسترده اقدام به قاچاق موادمخدر و توزیع آن درسطح شهر شیراز می کرد را شناسایی کردند. پس از آنکه ماموران اعضای این باند را زیر نظر قرار دادند متوجه شدند قاچاقچان قصد دارند مقدار قابل توجهی موادمخدر را از مسیر از جنوب استان وارد شیراز کنند.

با استقرار در طول مسیر تردد قاچاقچیان ماموران خودرو قاچاقچیان را که یک دستگاه سواری پژو پارس بود در ورودی شهر شیراز از سمت جهرم شناسایی و هنگامی که قصد متوقف کردن آن را داشتندراننده بدون توجه به فرمان ایست، اقدام به فرار کرد. پس از مسافتی تعقیب و گریز راننده که عرصه را برخودر تنگ دید قصد داشت با رها کردن خودرو متواری که با اقدام سریع ماموران وی دستگیر و خودرو نیز توقیف شد.

در بازرسی ماموران از خودرو مقدار 100 کیلو و 500 گرم تریاک کشف شد.

دستگیری سارق کیف قاپ در شیراز

یک کیف قاپ سابقه دار که تحت تعقیب پلیس آگاهی بود توسط ماموران انتظامی شیراز دستگیر شد.

یکی از شهروندان به ماموران کلانتری 15 قصرالدشت شیراز مراجعه و اظهار کرد، در یکی از خیابانهای شمالی شهر در حال حرکت بوده که یک دستگاه موتورسیکلت دو ترکه اقدام به قاپیدن کیف دستی وی حاوی یک دستگاه گوشی تلفن همراه، مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد و یک عدد عابر بانک کرده و از محل متواری شده است.

بلافاصله شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کارماموران قرار گرفت و با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی یکی از سارقان شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از منزل وی اموال مالباخته کشف و تحویل وی شد.

در ادامه تحقیقات برای دستگیری سارقان که در منزل حضور نداشتند ادامه یافت و با تلاش ماموران یکی از آنها به نام "ع –ط" 22 ساله دستگیر شد. در تحقیقات سرقت فوق با همدستی دوستش بنام "ف - س" از وی کشف شد.

سارق دستگیر شده به علت یک فقره سرقت مسلحانه تحت تعقیب پلیس آگاهی استان بوده است.