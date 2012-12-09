نمونه سازی محصولات صنایع دستی موزه ‌ای در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا قاسمی در این باره اظهارداشت: آشنایی هنرمندان با هنر های سنتی و صنایع دستی اصیل از جمله مواردی است که به حفظ فرهنگ و هنر جامعه کمک کرده و باعث اعتلای هنر می‌شود به همین منظور نمونه سازی محصولات شاخصی که در موزه وجود دارد یکی از راهکارهای حفظ ارزش های شاخص و منحصر به فرد است و در دستور کار معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی قرار گرفت.

وی با اشاره به ایجاد انگیزه و ترغیب هنرمندان برای خلاقیت و نوآوری در هنر افزود: تشویق هنرمندان به بازدید از موزه‌های استان و تحقیق و تفحص در آثار هنری به یادگار مانده از گذشتگان و همچنین ترغیب هنرمندان جهت بهره مندی از خلاقیت فردی از جمله اقدامات صورت گرفته در این معاونت است.

قاسمی، هدف از اجرای این پروژه را احیاء نمونه‌ های موزه‌ای و تشویق هنرمندان به تولید انبوه این آثار عنوان کرد و گفت: راهنمایی هنرمندان و هدایت آنان به سمت اصالت های منطقه و تشویق آنان به استفاده از نقوش سنتی علاوه بر حفظ ارزش های هنری استان، باعث بازگشت نمونه هایی از محصولات صنایع دستی به چرخه تولید خواهد شد و اگر چه تعدادی از این نمونه ها ممکن است کاملا کاربردی نباشند اما مسلما به دلیل دارا بودن شاخصه های خاص خود مورد توجه علاقمندان به هنر قرار خواهند گرفت.

وی اظهارداشت: نمونه سازی محصولات صنایع دستی موزه‌ای بسیار جذاب و مورد پسند بوده و در استان قزوین نمونه های شاخصی از آثار موزه‌ ای همچون شانه چوبی، جوراب پشمی، جعبه چوبی با نقاشی زیر لاکی و افشره خوری انتخاب و با همکاری هنرمندان ساخته شده است.

عکاسی از آثار شاخص صنایع دستی قزوین



معاون صنایع دستی و گردشگری استان قزوین بیان کرد: به منظور تهیه آلبوم عکس صنایع دستی استان قزوین و دسترسی آسان به این آثار هنری از آثار شاخص هنرمندان عکاسی حرفه ‌ای صورت پذیرفت.

قاسمی عنوان کرد: حفظ و نگهداری از آثار هنرمندان صنایع دستی علاوه بر ایجاد زمینه های فیزیکی مناسب برای ارائه آسان و معرفی آنها به علاقمندان نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و این معاونت اقدام به تهیه آرشیو تصویری کرده است که در مرحله اول آثار مربوط به مسابقات نشان ملی و مهر اصالت انتخاب و عکاسی شد.

وی با اشاره به آثار شاخص هنرمندان در استان افزود: تهیه عکس حرفه‌ ای از آثار شاخص صنایع دستی استان قزوین به صورت دوره‌ ای ادامه خواهد داشت و در هر دوره تعدادی اثر شاخص از هنرمندان سراسر استان انتخاب و از آن‌ها عکاسی می‌شود که امیدواریم با انجام این مهم بتوانیم هنرمندان را برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در خلق آثار هنری ترغیب کنیم.

جلوه گری پیکر تراشی در پارکها و فضای سبز قزوین

دو هنرمند پیکر تراش قزوینی با استفاده از درختان خشک شده در پارک‌ ها و فضای سبز قزوین تندیس‌های زیبایی خلق می ‌کنند.

آقاجانی و کریمی دو هنرمندان قزوینی که در رشته ساخت تندیس‌های چوبی تبحر دارند با استفاده از درختان خشک شده در بوستان ها و فضای سبز قزوین دست به ابتکار زیبایی برای آفرینش تندیس‌های زیبایی زده‌اند که به نام‌ مرغ پرنده خوار، سه رخ، بز کوهی، پرنده و سطل زباله، باربد و کیش اسب ، مادر و سیمرغ معروف شده‌اند.

درختان نمادی از زیبایی، نشاط، قدمت، سرسبزی و زندگی هستند که در مواقعی بر اثر مشکلاتی خشک می‌شوند و خلاقیت و ابتکار هنرمندان در دمیدن روح دوباره به این موجودات زندگی بخش ستودنی بوده و تراشیدن تندیس‌های زیبا با محتوای کاربردی، بیانگر نقش صنایع دستی و هنرهای سنتی در زندگی روزمره است.