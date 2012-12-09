ترویج روحیه خودباوری در جامعه باعث شکست دشمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی صبح یکشنبه در جلسه ستاد سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با توجه به توطئه های اخیر دشمنان در بحث تحریم های اقتصادی، بیداری اسلامی در منطقه و حرکات مذبوحانه دشمنان برگزاری هر چه باشکوه تر ایام الله دهه فجر و حضور پورشور مردم در صحنه راهپیمایی و ایام الله و دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب اهمیت بیشتری دارد.

صدفی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: همانگونه که رهبری فرمودند" ما از گفتن حقایق ابا نداریم و از کشورهای مسلمان و مستضعف جهان حمایت می کنیم" و این استراتژی نظام است که نسبت به مستضعفین جهان احساس مسئولیت و تکلیف می کند.

وی تحریم های دشمنان را اقدامی عملی در مقابله با نظام جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: هرچند امروز جنگ نظامی وجود ندارد اما برای مبارزه با جنگ نرم دشمن نیازمند تقویت روحیه خود باوری و امید در جامعه هستیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: تقویت باورهای دینی، ایجاد فضای شادابی و همدلی و همراهی مسئولین و مردم، تقویت وحدت کلمه، تبیین دستاوردها ی انقلاب و ایجاد فضای شادابی و نشاط از جمله اهداف این ستاد است.

