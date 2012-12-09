  1. عناوین کل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

صدفی:

ترویج روحیه خودباوری در جامعه باعث شکست دشمنان می شود

ترویج روحیه خودباوری در جامعه باعث شکست دشمنان می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان، گفت: ترویج روحیه خودباوری و امید در بین افراد جامعه دشمنان را درجنگ نرم مغلوب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی صبح یکشنبه در جلسه ستاد سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با توجه به توطئه های اخیر دشمنان در بحث تحریم های اقتصادی، بیداری اسلامی در منطقه و حرکات مذبوحانه دشمنان برگزاری هر چه باشکوه تر ایام الله دهه فجر و حضور پورشور مردم در صحنه راهپیمایی  و ایام الله و دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب اهمیت بیشتری دارد.

صدفی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: همانگونه که رهبری فرمودند" ما از گفتن حقایق ابا نداریم و از کشورهای مسلمان و مستضعف جهان حمایت می کنیم" و این استراتژی نظام است که نسبت به مستضعفین جهان احساس مسئولیت و تکلیف می کند.

وی تحریم های دشمنان را اقدامی عملی در مقابله با نظام جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: هرچند امروز جنگ نظامی وجود ندارد اما برای مبارزه با جنگ نرم دشمن نیازمند تقویت روحیه خود باوری و امید در جامعه هستیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: تقویت باورهای دینی، ایجاد فضای شادابی و همدلی و همراهی مسئولین و مردم، تقویت وحدت کلمه، تبیین دستاوردها ی انقلاب و ایجاد فضای شادابی و نشاط از جمله اهداف این ستاد است.
 

کد مطلب 1761656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید