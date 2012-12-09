کشمش ملایر به 20 کشور جهان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی ملایر گفت: 97 درصد از مجموع 50 هزار تن کشمش تیزابی تولیدی ملایر به 20 کشور جهان صادر می شود.

نبی اله احمدی با بیان اینکه سالانه 50 هزار تن کشمش تیزابی در ملایر تولید می شود، افزود: شهرستان ملایر دارای 19 هزار و 700 هکتار باغ است که 10 هزار هکتار از باغ ها مربوط به میوه انگور است.

احمدی اظهار داشت: متوسط تولید انگور در جهان هفت تن در هکتار، در ایران 11 تن، در استان همدان 16 تن و در ملایر 22 تن است.

وی با اشاره به اینکه 65 هزار تن انگور تولیدی در شهرستان صرف تازه خوری در کشور می شود، از وجود 65 کارخانه کشمش با اشتغال پنج هزار نفر در این شهرستان خبر داد و گفت: در بخش تولید انگور نیز 27 هزار بهره بردار فعال در شهرستان وجود دارد.

فعالیت سه فضای آموزشی ویژه دانش‌آموزان استثنایی در نهاوند

مدیر آموزش و پرورش نهاوند گفت: دانش‌آموزان معلول و استثنایی نهاوند در سه فضای آموزشی که ویژه این دانش‌آموزان است، تحصیل می‌کنند

علیرضا تکلو گفت: تا دو سال گذشته فضای ویژه‌ای برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان دبیرستانی معلول و استثنایی در نهاوند وجود نداشت اما با پیگیری مسئولان فضای جدیدی به نام مدارس مطهری در نهاوند ایجاد و تعداد بیش از 180 دانش‌آموز معلول و استثنایی در این مدارس تحصیل می‌کنند.

وی از انجام سه خدمت مهم گفتاردرمانی، کاردرمانی و مشاوره در این مدارس خبر داد و خواستار مشارکت بیشتر خیران در اداره مدارس برای تأمین برخی مایحتاج این مدارس و دانش‌آموزان شد.

مدیر آموزش و پرورش نهاوند از اختصاص اعتبارات ویژه برای مجهز شدن این فضاها در نهاوند خبر داد.

صرف 43 میلیون تومان در مرمت امامزاده ناصر تویسرکان

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه تویسرکان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 43 میلیون تومان برای امور عمرانی امامزاده ناصر تویسرکان هزینه شده است.

حجت الاسلام احمدرضا خزائی افزود: از این مبلغ 35 میلیون تومان برای ساخت و نصب ضریح حدید امامزاده، هفت میلیون تومان برای حفر چاه و مابقی برای کارهای عمرانی دیگر هزینه شده است.

وی با بیان اینکه زمین امامزاده ناصر و هشت هزار متر از زمین‌های اطراف آن دارای سند ثبتی هستند، اظهار داشت: ضریح جدید امامزاده ناصر توسط استاد روزگاریان در اصفهان ساخته و امسال رونمایی شد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه تویسرکان اضافه کرد: امامزاده ناصر در هفت کیلومتری تویسرکان نزدیک دو روستای زیوج و گل آباد قرار گرفته است.

ارتقا امنیت اجتماعی در اسدآباد نیازمند همکاری همه جانبه است

فرماندار اسدآباد نقش خانواده ها، مساجد، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش و دیگر مراکز فرهنگی را در زمینه ارتقای فرهنگ عمومی جامعه مهم دانست.

رضا آزادبخت در کارگروه اجتماعی وجود ماهواره را تهدیدی جدی برای نسل جوان دانست و گفت: مقابله فیزیکی، انجام کار فرهنگی و تهیه خوراک فرهنگی مناسب برای جوانان می تواند استفاده از ماهواره را به حداقل برساند.

فرمانده سپاه اسدآباد نیز برگزاری یادواره شهدا و تشکیل حلقه صالحین در پایگاه های بسیج را در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانست و گفت: اجرای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی ضروری است.

افزایش 11 درصدی کشفیات در شهرستان نهاوند

جانشین فرمانده انتظامی استان همدان از افزایش 11 درصدی میزان کشفیات در شهرستان نهاوند در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

ابراهیم مهدیان‌نسب در شورای فرماندهی نیروی انتظامی نهاوند شهرستان نهاوند را از شهرستان‌های امن و برتر استان همدان دانست و عنوان کرد: در این شهرستان هیچ گونه جرائم خشن وجود ندارد.

وی با اشاره به کشف بیش از 400 کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان 100 درصد افزایش دارد.

مهدیان‌نسب اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی را موجب ایجاد امنیت پایدار در سطح جامعه خواند.

وی به کشف دو قبضه سلاح جنگی، 97 دستگاه گیرنده ماهواره، 790 حلقه سی‌دی‌های مبتذل، چند کیلوگرم سیم مسی و کابل برق و درپوش‌های کنتورهای آب شهری در نهاوند اشاره و اضافه کرد: ‌126 قاچاقچی مواد مخدر نیز در نهاوند دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به محاکم قضایی تحویل داده شدند.