600 نخبه قرآنی در خراسان رضوی به رقابت می پردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی در آستانه برگزاری مرحله نهایی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در سبزوار اظهار کرد: این افراد که ازمرحله شهرستانی به استانی را ه یافتند دررشته های حفظ، قرائت، مفاهیم و ترتیل قرآن کریم به رقابت می پردازند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف وامورخیریه خراسان رضوی افزود: در مرحله مقدماتی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در خراسان رضوی 200 هزار نفرزن و مرد درشهرستانهای خراسان رضوی شرکت کردند.

حجت الاسلام آخوندی گفت: بررسیها نشان می دهد شمار زنان در این دوره از مسابقات بیش از مردان است.

وی تصریح کرد: در شهرستانهای خلیل آباد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و بجستان از مسابقات مذکور استقبال چشمگیر شده است.

در ادامه سرپرست اداره اوقاف و امورخیریه سبزوار اظهار کرد: مصلای بزرگ نماز جمعه سبزوار و امام زاده حسن کوشک برای برگزاری این مسابقات برادران و خواهران آماده شده است.

حجت الاسلام محمد صفرپور افزود: از هر رشته قرآنی شش نخبه زن و مرد به مرحله نهایی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم درسبزوار راه می یابند.