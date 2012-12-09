به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار از مرحله دوم رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان، تیم مونته‌ری مکزیک امروز در ورزشگاه تویوتا با نتیجه 3 بر یک مقابل اولسان هیوندای قهرمان رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در سال 2012 به برتری رسید.

"خسوس کورونا" (9) و "سزار دلگادو" (77 و 84) گل‌های مونته‌ری را به ثمر رساندند و تک گل اولسان توسط "لی کیون - هو" در دقیقه 88 به ثمر رسید.

این رقابت‌ها امروز با برگزاری دیدار بین تیم های "سانفرس هیروشیما"ی ژاپن و "الاهلی" مصر پیگیری می شود.

در این دوره از رقابت‌ها تیم‌های چلسی انگلیس (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا)، مونته‌ری مکزیک (قهرمان جام باشگاه‌های کونکاکاف)، اولسان هیوندای کره جنوبی (قهرمان لیگ قهرمانا‌ن آسیا)، سانفرس هیروشیما ژاپن (میزبان مسابقات)، اوکلند سیتی نیوزیلند (قهرمان اقیانوسیه)، الاهلی مصر (قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا) و کورینتیانس برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس) حضور دارند که تا پنجشنبه 23 آذر به رقابت خود ادامه می‌دهند.