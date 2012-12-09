زنگ شیر نواخته شد/ آغاز توزیع شیر در مدارس خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تعطیلی روز گذشته در شهرستان اهواز به دلیل ورود ضریح متبرک امام حسین (ع) زنگ شیر صبح امروز یکشنبه 19 آذر ماه در مدارس استان خوزستان نواخته شد.

زنگ شیر به صورت نمادین در دبستان پروین اعتصامی شهرستان اهواز زده شد و توزیع شیر بین دانش آموزان در سراسر استان آغاز شد.

جامعه هدف تحت پوشش برنامه شیر مدارس برای سال تحصیلی 92-91 برای تمام دانش آموزان دختر و پسر مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی دولتی، مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست، مدارس شبانه روزی و کارکنان شاغل در واحدهای آموزشی است.

سرانه سالانه مدارس برای توزیع شیر بین هر دانش آموز مانند سالهای گذشته 14 کیلوگرم عنوان شده که در 70 نوبت و هر نوبت به میزان 200 سی سی توزیع می شود.

