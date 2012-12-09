  1. عناوین کل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

در کهگیلویه و بویراحمد/

60 درصد گوشت قرمز توسط جامعه عشایری تامین می شود

60 درصد گوشت قرمز توسط جامعه عشایری تامین می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از 60 درصد گوشت قرمز استان توسط جامعه عشایری استان تامین می شود.

اشکان رحیمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 12 درصد از جمعیت این استان عشایر هستند، افزود: 39 درصد تولید شیر و 32.2 درصد تولیدات باغی استان توسط عشایر تامین و عرضه می شود.

وی بیان داشت: این استان عرصه کوچ شش ایل بویراحمد، بهمئی، طیبی، دشمن زیاری، چرام و باشت و بابویی با 16 تیره، 181 طایفه و یکهزار و 816 اولاد است.

رحیمی زاده با بیان اینکه ایلات قشقایی و ممسنی نیز در فصولی از سال در استان کهگیلویه و بویراحمد اقامت دارند، عنوان کرد: جامعه عشایری استان در برگیرنده 11 هزار و 120 خانوار با جمعیتی افزون بر 70 هزار و 762 نفر است که از این تعداد هفت هزار و 197 خانوار آن در ییلاقهای شهرستانهای بویراحمد و دنا اقامت دارند.

وی اظهار داشت: قشلاقها نیز در شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام شش هزار و 234 خانوار با جمعیتی افزون بر 40 هزار و 491 و در شهرستانهای گچساران و باشت یکهزار و 869 خانوار با جمعیتی افزون بر 10 هزار و 960 نفر از جامعه عشایری استان را در خود جای داده اند.

مدیرکل امور عشایر استان با اشاره به تولید بسیار زیاد در عشایری تصریح کرد: عشایر همواره در طول تاریخ خدمات مختلف و ارزنده ای را در بخشهای تولیدی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حتی نظامی و دفاع از امنیت ملی به جامعه ایرانی ارائه داده است.

رحیمی زاده افزود: مطالعات ساماندهی مناطق عشایری، عملیات اجرایی اسکان، ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان، ایجاد و توسعه اشتغال، آموزش و ترویج و جایگزینی سوخت فسیلی از جمله اقدامات انجام شده توسط اداره کل امور عشایر در راستای سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی به زندگی عشایراست.

کد مطلب 1761666

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید