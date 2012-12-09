60 درصد گوشت قرمز توسط جامعه عشایری تامین می شود

اشکان رحیمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 12 درصد از جمعیت این استان عشایر هستند، افزود: 39 درصد تولید شیر و 32.2 درصد تولیدات باغی استان توسط عشایر تامین و عرضه می شود.

وی بیان داشت: این استان عرصه کوچ شش ایل بویراحمد، بهمئی، طیبی، دشمن زیاری، چرام و باشت و بابویی با 16 تیره، 181 طایفه و یکهزار و 816 اولاد است.

رحیمی زاده با بیان اینکه ایلات قشقایی و ممسنی نیز در فصولی از سال در استان کهگیلویه و بویراحمد اقامت دارند، عنوان کرد: جامعه عشایری استان در برگیرنده 11 هزار و 120 خانوار با جمعیتی افزون بر 70 هزار و 762 نفر است که از این تعداد هفت هزار و 197 خانوار آن در ییلاقهای شهرستانهای بویراحمد و دنا اقامت دارند.

وی اظهار داشت: قشلاقها نیز در شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام شش هزار و 234 خانوار با جمعیتی افزون بر 40 هزار و 491 و در شهرستانهای گچساران و باشت یکهزار و 869 خانوار با جمعیتی افزون بر 10 هزار و 960 نفر از جامعه عشایری استان را در خود جای داده اند.

مدیرکل امور عشایر استان با اشاره به تولید بسیار زیاد در عشایری تصریح کرد: عشایر همواره در طول تاریخ خدمات مختلف و ارزنده ای را در بخشهای تولیدی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حتی نظامی و دفاع از امنیت ملی به جامعه ایرانی ارائه داده است.

رحیمی زاده افزود: مطالعات ساماندهی مناطق عشایری، عملیات اجرایی اسکان، ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان، ایجاد و توسعه اشتغال، آموزش و ترویج و جایگزینی سوخت فسیلی از جمله اقدامات انجام شده توسط اداره کل امور عشایر در راستای سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی به زندگی عشایراست.