تحقق 97 درصدی بودجه شهرداری در هشت ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین صبح امروز در نشست علنی شورای اسلامی شهر طی گزارشی از آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی شهرداری و نیز عملکرد بودجه‌ای این مجموعه اظهار داشت: از مجموع یک هزار و 404 میلیارد تومان کل بودجه سال 91 شهرداری تبریز ، 75 درصد بودجه ، معادل یک هزار و 77 میلیارد تومان بودجه عمرانی است که از این میزان می‌بایست 807 میلیارد تومان در هشت ماهه سال جاری محقق می‌شد که بدون احتساب 350 میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده از محل فروش اوراق مشارکت که با مخالفت بانک مرکزی منتفی شد ، مبلغ 457 میلیارد تومان در هشت ماهه گذشته از مجموع بودجه مصوب هشت ماهه محقق شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز ، وی افزود: تحقق 97 درصدی بودجه هشت ماهه در حالی انجام گرفته است که روند تحقق بودجه در ماه‌های قبل تا سقف 120 درصد نیز رشد داشته و در یک ماه گذشته به دلیل برخی مشکلات اقتصادی این روند با کاهش روبرو شده است.

دعوت رسمی شهردار تبریز از استاد برجسته زلزله‌شناسی ژاپن

شهرداری تبریز از پرفسور کازوهیکو کاواشیما استاد برجسته بین المللی در رشته مهندسی عمران انستیتو تکنولوژی توکیو کشور ژاپن برای بررسی مناطق زلزله خیز شهر تبریز دعوت به عمل آورد.

علیرضا نوین در این باره افزود: پرفسور کازوهیکو کاواشیما استاد برجسته بین المللی در رشته مهندسی عمران انستیتو تکنولوژی توکیو هفته آینده برای بررسی و مطالعه زلزله اخیر منطقه ارسباران و تاثیر آن رفتار گسل های شهر تبریز به این شهر سفر خواهد کرد .

شهردار تبریز با اشاره به برگزاری ، اولین کنفرانس ملی بهسازی ومقاوم سازی بافت شهری درمجاورت گسل های فعال تاکید کرد: این کنفرانس در محورهای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها،ترمیم، نوسازی و مقاوم سازی سازه ها، بهسازی و مقاوم سازی سازه های تاریخی و فرسوده شهری در مقابل زمین لرزه ها و دیگر محورها برگزار می شود.

توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهمترین اولویت در اجرای پروژه های شهری

علیرضا نوین شهردار تبریز در جمع مدیران شهرداری با اعلام این مطلب افزود: موفقیت‌های سال‌های اخیر شهرداری تبریز در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی کشور و احراز رتبه اول کشوری در این حوزه طی سال‌های اخیر ، این مجموعه را بر آن داشته تا نهایت استفاده و بهره‌گیری را از ظرفیت‌های فنی و مادی این بخش در توسعه ، عمران ، آبادانی و پیشرفت زیربنایی تبریز ببرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه جدی به امر سرمایه‌گذاری در توسعه شهری و نیز بسترسازی برای رغبت بیشتر سرمایه‌گذاران برای حضور پررنگ در این حوزه از طریق اعطای تسهیلات ویژه خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز مطابق سال‌های گذشته و در راستای میثاق‌نامه استانی ، حمایت و پشتیبانی کامل و همه‌جانبه‌ای از سرمایه‌گذاران دارد و شهرداری‌های مناطق و مدیران سازمان‌های تابعه نیز موظف به حمایت و همکاری‌های کامل با این سرمایه‌گذاران شده‌اند.

شهردار تبریز در خاتمه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را موثرترین و مناسب‌ترین راه‌کار برای تسریع روند توسعه شهری و عمران و آبادانی شهر دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی و اعتبارات شهرداری‌ها و نیز فقدان درآمدهای پایدار شهری ، بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری مناسب‌ترین راه برای تسریع در روند توسعه شهری است .

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز : اسقبال شهرداری تبریز از طرح های سازمانهای مردم نهاد

ناصر وحیدی مهر در نشستی که با حضور نمایندگان تشکل های مردم نهاد به منظور بررسی ارائه راهکارهای لازم در موضوع سکونت گاه های غیر رسمی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده برپا گردید گفت: طبق آمار جهانی در سال 2015 مردم و تشکلهای مردمی شهرها را اداره خواهند کرد اما در جامعه ما سازمانهای غیر دولتی ظرفیتهای مغفول هستند .

وی همچنین با اشاره به اهمیت و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد اجتماعی و نقش تاثیر گذار آنها در روند اجرای مطلوبتر اهداف و برنامه های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد: سازمان‌های مردم نهاد به عنوان سرمایه های غنی اجتماعی بسترهای مطلوب فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هستند که با استفاده از پتانسیل ها و توانمندیها ی آنها می توانیم در تحقق برنامه های هدف موثر باشیم .

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد نقش مهمی در راستای رسیدن مدیریت شهری به اهداف خود دارند و بخوبی می توانند درتوسعه و آبادانی شهر مشارکت کنند، خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز با آغوش باز از تمامی طرح ها و ایده های بدیع سازمانهای مردم نهاد استقبال می کنیم.