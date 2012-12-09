شکایت معلولان از وزارت آموزش و پرورش/ حرف وزیر درباره معلولان خطرناک است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درجلسه امروز یکشنبه مجلس سئوال جمعی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم استخدام معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با حضور وزیر مطرح شد.

فاطمه آلیا به عنوان نماینده سئوال کنندگان در خصوص علت عدم جذب معلولان در آزمون استخدامی سال 89 وزارت آموزش و پرورش گفت: سئوال ما از سوی فراکسیون حقوق بشر و حمایت از معلولان است.

وی با بیان اینکه سئوال ما یک ظاهر و یک باطن دارد، گفت: ظاهر این سئوال استنکاف وزیر از اجرای قانون است و باطن آن باور غلط نسبت به معلولانی است که در این جامعه تلاش و خدمت می کنند.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به ورزشکاران و هنرمندان معلولی که برای کشور افتخار کسب می کنند خطاب به وزیر گفت: شما می فرمایید معلولان روی چشم ما قرار دارند اما مدیر اطلاع رسانی شما در یک برنامه تلویزیونی گفت"اگر معلولان سر کلاس بروند دانش آموزان افسردگی می گیرند" و شما به عنوان وزیر از این چنین بیانی عذرخواهی نکردید.

وی خطاب به حاجی بابایی گفت: خود شما نیز در جلسه کمیسیون اظهار داشتید که این یک حقیقت است و این حرف شما خطرناک است.

آلیا با اشاره به نامه های متعددی که برای وزیر در خصوص پیگیری وضعیت استخدام معلولان نوشته بود، گفت: شما حتی به تذکرات بنده نیز در مجلس در هفته های گذشته اهمیتی ندادید.

وی ضمن انتقاد از اینکه 300 نفر از معلولان در آزمون استخدامی قبول شدند اما بکار گرفته نشدند، افزود: این توضیح قابل پذیرش نیست که ما ظرفیت نداشتیم و وقتی تحقیق و تفحص از آموزش و پرورش انجام شود مشخص می شود سهمیه معلولان چه شده است.

نماینده مردم تهران خطاب به وزیر گفت: قشنگ حرف زدن شما فایده ای ندارد و این حق معلولان است که در این بخش ضایع شده است.

وی همچنین در انتقاد به سخنان وزیر که گفت نمی توانیم از معلولان به عنوان معلم استفاده کنیم، اظهار داشت: همه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی معلم هستند نه سبزی فروش و تماما تحصیلات دانشگاهی دارند.

آلیا با اشاره به شکایت معلولان به مراجع قضایی و حکمی که به نفع آنها صادر شده است، خاطرنشان کرد: استنکاف از حکم مقام قضایی مشمول انفصال از خدمت و خدایی ناکرده انشاءالله که نصیب وزیر جمهوری اسلامی ایران نشود شلاق هم دارد.

در نهایت با قانع نشدن فاطمه آلیا و سئوال کنندگان، این موضوع در صحن علنی به رای گذاشته شد و در نهایت اکثریت نمایندگان نیز اعلام کردند که از اظهارات حاجی بابایی قانع نشدند.