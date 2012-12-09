  1. دين، حوزه، انديشه
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

ساختار معرفتی فلسفه‌های تعلیم و تربیت اسلامی نقد و بررسی می‌شود

ساختار معرفتی فلسفه‌های تعلیم و تربیت اسلامی نقد و بررسی می‌شود

جلسه نقد و بررسی ساختار معرفتی فلسفه های تعلیم و تربیت اسلامی، دوشنبه 20 آذر در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کرسی آزاداندیشی تارنمای «رب» با موضوع جلسه نقد و بررسی مقاله ساختار معرفتی فلسفه های تعلیم و تربیت اسلامی، فردا 20 آذرماه از ساعت 17 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این مقاله توسط نرگس سجادیه و محمدرضا مدنی فر نوشته شده و در جلسه نقد هم حجت الاسلام علی محمدی حضور دارد. 

تارنمای رب با تمرکز بر برگزاری کرسیهای نقد و آزاداندیشی در زمینه علوم تربیتی و سنت مغفول نقد علمی راه اندازی شد.

این تارنما فعالیت‌ خود را از مهرماه امسال در قالب برگزاری نشست‌های ماهیانه، آغاز نموده است و اولین نشست آن با موضوع «تبیین و تحلیل جریان اسلامی‌سازی علوم و آثار آن بر تعلیم و تربیت» 25 مهرماه در دانشکده روانشناسی و علوم ‌تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.
 
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از تارنما به آدرس www.rabonline.ir مراجعه کنند.
کد مطلب 1761672

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