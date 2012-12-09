به گزارش خبرنگار مهر، دومین کرسی آزاداندیشی تارنمای «رب» با موضوع جلسه نقد و بررسی مقاله ساختار معرفتی فلسفه های تعلیم و تربیت اسلامی، فردا 20 آذرماه از ساعت 17 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این مقاله توسط نرگس سجادیه و محمدرضا مدنی فر نوشته شده و در جلسه نقد هم حجت الاسلام علی محمدی حضور دارد.

تارنمای رب با تمرکز بر برگزاری کرسیهای نقد و آزاداندیشی در زمینه علوم تربیتی و سنت مغفول نقد علمی راه اندازی شد.

این تارنما فعالیت‌ خود را از مهرماه امسال در قالب برگزاری نشست‌های ماهیانه، آغاز نموده است و اولین نشست آن با موضوع «تبیین و تحلیل جریان اسلامی‌سازی علوم و آثار آن بر تعلیم و تربیت» 25 مهرماه در دانشکده روانشناسی و علوم ‌تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.