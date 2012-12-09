اشتراک نظر اعضا جامعتین بر گسترش همکاری دو نهاد/ بررسی تاکتیک های همکاری

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر جمعه این هفته تعدادی از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران به همراهی آیت الله مهدوی کنی و جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در محل جامعه مدرسین جلسه مشترکی را تشکیل دادند.

وی ادامه داد: محور اصلی این جلسه همکاری و افزایش مشارکت این دو نهاد با نمودهای بیشتر در آینده بود و اعضا برسر تعامل بیشتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز اشتراک نظر داشتند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در این جلسه پیرامون شیوه‌ها و تاکتیک‌های مشارکت بین این دونهاد صحبت‌هایی شد، گفت: از مباحث دیگر این جلسه این بود که مشارکت ها بین این دو نهاد صرفا در زمینه مسائل سیاسی نباشد چرا که این دو مجموعه فقط جنبه سیاسی ندارند در زمینه مسائل فرهنگی، اجتماعی و علمی نیز تعاملات ادامه یابد.

وی تاکید کرد: در این جلسه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یا کاندیدای شرکت در این انتخابات صحبت خاصی نشده و اسمی از کسی برده نشد.

حجت الاسلام علیدوست ادامه داد: همچنین صحبت‌هایی پیرامون این موضوع مطرح شد که در حال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که مجال اختلاف‌ها وجود داشته باشد و در مواردی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز تهران باید وارد مباحث شوند و تذکرات لازم را بدهند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه اگر ما در بعضی موارد وارد نشویم رهبر معظم انقلاب اسلامی ناچار به ورود هستند و ورود ایشان شرایط خاص خود را دارد، گفت: در زمینه برخورد با مسائل مختلف روز نیز صحبت هایی مطرح شد و انشالله این جلسه آخرین جلسه مشترک بین این دو مجموعه نخواهد بود.