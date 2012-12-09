استارت مس کرمان برای تصاحب جام حذفی/ روزهای خوش نارنجی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نارنجی پوش مس کرمان نیم فصل لیگ را در حالی پشت سرگذاشت که در روزهای ابتدایی لیگ برتر به شدت در حواشی مختلف غرق شده بود.

درگیریهای متعدد بین بازیکنان و مربیان با هواداران و عدم نتیجه گیری تیم و قرار گرفتن مس در جمع فانوس به دستان موجب شده بود که داد فوتبالدوستان و رسانه های منصف کرمانی نیز بلند شود.

ادامه این روند این زمزمه را در بین اهالی فوتبال کرمان ایجاد کرده بود که مس خود را برای خروج از لیگ برتر باید آماده کند و تک سهمیه مس کرمان نیز پس از سهمیه مس سرچشمه از دست خواهد رفت.

اما ادامه لیگ برتر نشان داد مس کرمان رفته رفته به آمادگی لازم دست پیدا کرد و توانست نه تنها خود را از جمع فانوس به دستان خارج کند بلکه هم اکنون از شرایط نسبتا مطلوبی نیز برخوردار است.

هر چند که حاشیه سازان سعی دارند قرارداد سرمربی تیم و یا حتی شایعه جدا شدن عنایتی از مس کرمان را دست آویزی برای حاشیه سازی و انتشار اخبار داغ قرار دهند اما به نظر می رسد این موارد بیشتر زاییده ذهن خبرنگاران باشد تا مشکلی در راه موفقت مس کرمان.

تغییرات صورت گرفته و حضور موفق شهبازی در راس تیم کرمانی ها را امیدوار کرده است که بتوانند تیم خود را در پایان لیگ برتر در رده های بالایی قرار دهند و از سوی دیگر مسئولان و کادر فنی تیم نیز سعی دارند مس کرمان را در جام حذفی به عنوان یکی از مدعیان اصلی معرفی کنند.

در حقیقت مس کرمان با انتخاب جام حذفی به عنوان یکی از مهمترین اهدافش در سال جاری سعی دارد ناکامیهای ابتدای فصل جاری را دور بزند و مس را بار دیگر در جمع برترینهای آسیا قرار دهد.

وضعیت مس کرمان برای نتیجه گیری در جام حذفی مطلوب است

ابراهیم قاسمپور، سرمربی مس کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: مس کرمان هم اکنون به آمادگی مطلوبی دست پیدا کرده است و در تمرینات نیم فصل نیز با برپایی اردوی آماده سازی برای نتیجه گیری در لیگ برتر و جام حذفی خود را آماده می کنیم.

وی ادامه داد: مس از بازیکنان هماهنگی برخوردار است و نتیجه گیریهای اخیر تیم و حفظ تمرکز و دوری از حاشیه مس را وارد جاده موفقیت کرده است و این مسیر را در نیم فصل دوم نیز ادامه می دهیم.

قاسم پور از افزوده شدن دو بازکن در لیگ آسیایی و لیگ برتر در ترکیب مس کرمان خبر داد و گفت: تمام سعی ما رفع نقاط ضعف و قوی تر شدن در مناطق مختلف زمین به خصوص خط حمله است.

جام حذفی هدف اصلی مس

مدیر تیم فوتبال مس کرمان نیز در خصوص شرایط این تیم در تعطیلات نیم فصل گفت: دور جدید تمرینات تیم ما برای حضور در جام حذفی و نیم فصل دوم لیگ برتر آغاز شده است.

احمد نخعی اظهار داشت: بازیکنان تیم پس از چهار روز تعطیلی از عصر دیروز تمرینات خود را در کرمان پیگیری کردند.

وی در خصوص بازی روز جمعه تیم مس برابر شهرداری یاسوج در چارچوب رقابتهای جام حذفی گفت: جام حذفی برای ما خیلی مهم و با اهمیت است و مطمئن باشید با تمام توان در این مسابقات حاضر خواهیم شد البته جام حذفی همیشه جام شگفتی ها بوده و اتفاقات بسیار عجیبی در آن رخ داده است و باید سعی کنیم هوشیارانه در این مسابقات شرکت کنیم تا دچار شگفتی نشویم و به راحتی از دور مسابقات حذف نشویم.

نخعی با بیان اینکه تیم صنعت مس می تواند در جام حذفی یکی از مدعیان می باشد گفت: درجام حذفی با تمام توان شرکت خواهیم کرد زیرا شانس این را داریم که به رقابت های جام باشگاه های آسیا صعود کنیم.

وی تصریح کرد: البته در جام حذفی باید مراقب تیم های کوچک بود زیرا این تیم ها انگیزه بالایی برای شکست دادن تیم های بزرگ دارند.

وی اظهارداشت: در دیدار روز جمعه برابر شهرداری یاسوج، با وجود مصدومیت بازیکنان اصلی خود، به مصاف حریف می رویم اما سایر بازیکنان جایگزین می توانند توانایی های خود را به خوبی نشان دهند.

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گزارش: سینا کرمانی