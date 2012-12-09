محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: زمانی طرح مدیریت پسماند طرحی جامع و کامل محسوب می شود که تمامی مولفه ها در آن در نظر گرفته شود.



وی گفت: در مدیریت زباله نقش های مختلفی وجود دارد و برای اینکه بتوان زباله را به درستی مورد استفاده قرار داد باید ابتدا از مبدا جداسازی انجام گیرد.



وی بیان کرد: اکنون بیش از 60 درصد زباله ها را زباله های تر و باقی را زباله های خشک تشکیل می دهند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: زباله های تر باید به کود آلی تبدیل شوند و در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند و زمانی کود آلی دارای کیفیت است که زباله خشک و تر از یکدیگر جدا شوند.



وی بیان کرد: ضایعات و زباله های خشک مانند پلاستیک و کاغذ و شیشه نیز باید هر یک وارد صنایع تکمیلی و تبدیلی شوند و برای استفاده مجدد بر روی آنها فرایندهایی صورت گیرد.



وی گفت: مدیریت پسماند دارای فوایدی است که موجب می شود زباله به فرصت تبدیل شود و ارزش افزوده دارد و همچنین پول نیز به جامعه تزریق می شود و اقتصاد را پویا می کند.



رکنی تصریح کرد: در طرح جامع مدیریت پسماند باید به تفکیک از مبدا، فرایند نقل و انتقال پسماند، استفاده از تکنولوژی بروز و ملاحظات زیست محیطی، جانمایی جایگاه هایی که صنایع تبدیلی در آن حضور دارند بر اساس فرایند های زیست محیطی و مواردی از این قبیل توجه کرد.