شهرداری اصفهان مراقب تجربه جهان نما باشد/ احتمال رسیدن آب به کشت بهاره

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی افزود: به همین سبب ما در برگزاری انتخابات با یک حجم کارهای دشوار روبرو هستیم.

وی ادامه داد: البته هنوز در قانون برگزاری انتخابات ما مشکل داریم و نحوه ساماندهی متفاوت است و در واقع دولت این موضوع را یک طرحی شتابزده تلقی می کند که در حوزه اجرایی نیز تاثیر خودش را گذاشته است.

اسماعیلی یادآور شد: با این وجود ما در استان اصفهان در هفته جاری مجموعه فعالیهای خود را آغاز تا در نهایت انتخابات این دوره همانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی پر شور باشد.

همیشه احتمال تغییر در استانداری وجود دارد

اسماعیلی در بخش پرسش و پاسخ به خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "در حال حاضر موضوع تغییر پنج استاندار وجود دارد و آیا این موضوع اصفهان را نیز شامل می‌شود" اظهار داشت: همیشه احتمال تغییر وجود دارد و اما آنچه ما در سطح استان اصفهان دنبال می کنیم یک برنامه عالی است که تا آخرین ثانیه حضور در اصفهان این موضوع را در دستور کاری خود قرار خواهیم داد و هیچ توجه ای به این مسائل نداریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح کرد: البته و تا به این لحظه هیچ حرفی در خصوص سوال شما به ما زده نشده و مدیریت استان با قوت تمام کار خود را دنبال می کند.

دو کمیته موضوع حفاظت از انرژی هسته را در اصفهان دنبال می کنند

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری که "در حال حاضر برخی از رسانه های معاند موضوع نشست انرژی از انرژی هسته ای اصفهان را مطرح می کنند و به دنبال ایجاد جنجال هستند" نیز گفت: در سطح استان دو ساختار داریم که آنها ماموریت حفاظت از مجموعه هسته ای را بر عهده دارند که یکی از آنها قرارگاه رافع است و دیگری کمیته امنیتی است که همه دستگاه‌های امنیتی و قضایی استان در آن هستند .

اسماعیلی تصریح کرد: مباحثی که در خصوص مجموعه ucf اصفهان مطرح می شود به هیچ وجه صحت ندارد.

هدف انرژی هسته ای رسیدن مردم به آرامش است

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان افزود: نباید فراموش کرد که هدف از انرژی هسته ای رسیدن به آرامش است.

اسماعیلی گفت: دشمن در این خصوص خصوص به دنبال ایجاد شبه و نگرانی در میان مردم است و به هیچ وجه مشکلی در این مجموعه وجود ندارد.

21 هزار گزارش تخلف و گران فروشی در 45 روز

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به خبرنگاران در خصوص وضعیت بازار و قیمتها اظهار داشت: در حوزه بازار در حال حاضر نظارتها به صورت شبانه روزی انجام می شود.

اسماعیلی ادامه داد: در این خصوص ما در 45 روز گذشته تا کنون بیش از 21 هزار گزارش مردمی با سامانه تلفنی 145 داشته ایم.

معاون سیاسی استاندار اصفهان یادآور شد: این میزان تلفن مردمی دو موضوع را نشان می دهد یکی توجه بالای مردم به این سامانه و دیگر اینکه هنوز نیز مسائلی وجود دارد.

وی ادامه داد: البته به تک تک این گزارشات رسیدگی می شود و نتیجه آن نیز به شخص گزارش کننده اعلام می شود.

گیتی پسند تعهد داده بود سپرده گیری جدیدی نداشته باشد

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مجموعه گیتی پسند از سال 75 اقدام به سپرده گیری کرده است به آنها نیز در سال 1385 این انتقاد وارد شد و آنها نیز تعهد داده بودند تا سپرده گیری جدیدی نداشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به حجم فعالیتهای قابل توجه این مجموعه تصریح کرد: البته این مجموعه بسیار پر مشتری است و مشکلی ندارد و در واقع یک مجموعه قوی صنعتی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان ادامه داد: البته این اشتباه در سپرده گیری بر آنها وارد است.

حجم سپرده گذاری در گیتی پسند بیش از 400 میلیارد تومان است

وی در ادامه سخنان خود به حجم سپرده گذاری در مجموعه گیتی پسند نیز اشاره کرد و یادآور شد: حجم سپرده گذاری در این مجموعه نزدیک به 400 الی 500 میلیارد تومان است.

اسماعیلی ادامه داد: البته در این مدت نزدیک به 100 میلرارد تومان از این پولها به مردم بازگردانده شده است.

بانک انصار و مهر آماده مشارکت با گیتی پسند هستند

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بانک انصار برای مرتفع کردن این مسئله اعلام آمادگی کرده بود، اظهار داشت در این خصوص بانک مهر نیز آمادگی خود را اعلام کرده است.

اسماعیلی با اشاره به ظرفیتهای بانک مهر تصریح کرد: آنها اعلام کرده اند که می تواند سپرده گذاری خاص در گیتی پسند داشته باشند.

حجم دارایی های گیتی پسند بیش از بدهی هایش به مردم و بانکهاست

وی یادآور شد: دستگاه قضایی نیز در این خصوص وارد میدان شده است و بر اساس بررسی های انجام شده حجم دارایی های گیتی پسند بیش از همه بدهی هایش به سپرده گذاران و سیستم بانکی است.

اسماعیلی گفت: با فروش این دارایی ها تمام مشکل گیتی پسند حل می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود در خصوص وضعیت گیتی پسند تصریح کرد: با توجه به تعهد مسئولین گیتی پسند ما نگاه مثبتی به این مجموعه داریم.

سفر پنجم احمدی نژاد به اصفهان در راه است

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رئیس جمهور در سال جاری تا کنون چهار سفر پروژه ای به استان اصفهان داشته یادآور شد: خوشبختانه با این سفرها حجم بالایی از مسائل اصفهان مطرح و مرتفع شد.

وی در ادامه یادآور شد: به زودی سفر پنجم رئیس جمهور به اصفهان را نیز خواهیم داشت که این سفر باعث خیر و برکت خواهد بود.

شهرداری مراقب تجربه تلخ جهان نما باشد

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به خبرنگاران در خصوص ساخت یک ساختمان جدید در حریم میدان نقش جهان اظهار داشت: این ساخت و ساز به لحاظ قانونی اشکال دارد و باید توجه داشته باشیم که تجربه تلخ جهان نما تکرار نشود و نباید ارتفاع این ساختمان از حد مجاز بالاتر برود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح کرد: باید ارتفاع این ساختمان بیش از حد مجاز نباشد که البته تا حدودی ارتفاع آن را کاهش داده اند اما همچنان مشکل داردو باید ارتفاع آن کمتر باشد و چون ما تجربه تلخ جهان نما را داریم موضوع را دنبال خواهیم کرد.

احتمال رسیدن آب به کشت بهاره کشاورزان

اسماعیلی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال دیگری اظهار داشت: هم اکنون نزدیک به 50 متر از این تونل باقی مانده است و انتظار می رود تا پایان سال جاری اتمام یابد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: پروژه بهشت آباد نیز طرحی است که به نفع همه است و قرار است یک میلیارد آب را به حوزه فلات مرکزی منتقل کند که البته بخش عمده آن مربوط به اصفهان و زاینده رود است.

وی یادآور شد: اگر طرح‌های آبرسانی انجام شود و کار بر اساس برنامه جلو برود می توان برای آبرسانی به کشت بهاره تمهیدات لازم را به عمل آورد.

هر کس ادعای زمین خواری در محمود آباد شکایت دارد مطرح کند

به گزارش مهر معاون سیاسی استانداری اصفهان همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص زمین خواری در شهرک محمود آباد اظهار داشت: مسئال این شهرک مسیر قانونی خود را طی می کند و هر کس ادعای زمین خواری دارد باید شکایت کند.