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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

طراحی ناحیه صنعتی ندوشن آغاز شد

طراحی ناحیه صنعتی ندوشن آغاز شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از آغاز طراحی ناحیه صنعتی ندوشن خبر داد.

سید مسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ناحیه صنعتی در زمینی به مساحت 45 هکتار و در هشت زون صنعتی شامل برق و الکترونیک، غذایی، نساجی، سلولزی، شیمیایی، فلزی، کانی غیر فلزی و کشاورزی طراحی خواهد شد.

وی با اشاره به پتانسیل بالای شهر ندوشن در زمینه تولید مواد غذایی و لبنی اظهار داشت: بالغ بر 30 درصد از اراضی این شهرک به کاربری های غذایی و کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

عظیمی یادآور شد: در این طراحی ها شبکه توزیع آب، شبکه داخلی گاز، شبکه توزیع برق، شبکه مخابرات، شبکه جمع آوری فاضلاب، مخازن آب و تصفیه خانه فاضلاب در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: ایجاد ناحیه صنعتی ندوشن پس از تصویب در کارگروه زیربنایی استان، در شهریور ماه سال جاری با نظر مساعد مسئولان به تصویب شورای برنامه ریزی استان یزد رسید.

کد مطلب 1761689

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