طراحی ناحیه صنعتی ندوشن آغاز شد

سید مسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ناحیه صنعتی در زمینی به مساحت 45 هکتار و در هشت زون صنعتی شامل برق و الکترونیک، غذایی، نساجی، سلولزی، شیمیایی، فلزی، کانی غیر فلزی و کشاورزی طراحی خواهد شد.

وی با اشاره به پتانسیل بالای شهر ندوشن در زمینه تولید مواد غذایی و لبنی اظهار داشت: بالغ بر 30 درصد از اراضی این شهرک به کاربری های غذایی و کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

عظیمی یادآور شد: در این طراحی ها شبکه توزیع آب، شبکه داخلی گاز، شبکه توزیع برق، شبکه مخابرات، شبکه جمع آوری فاضلاب، مخازن آب و تصفیه خانه فاضلاب در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: ایجاد ناحیه صنعتی ندوشن پس از تصویب در کارگروه زیربنایی استان، در شهریور ماه سال جاری با نظر مساعد مسئولان به تصویب شورای برنامه ریزی استان یزد رسید.