ازدواج هم باعث درمان بیمار روانی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه کرمی گفت: ازدواج برای هر دختر یا پسر جوانی با استرس و نگرانی توام است اگر برای این نگرانیها از قبل چاره اندیشی نشده باشند برای سلامت روانی بیمار مضر است.

وی افزود: بسیاری از خانواده ها پس از ازدواج فرزندشان که دچار بیماری روانی است با نتایج عکس آن چیزی که توقع داشتند مواجه می شوند و از آنجایی که فرد با ازدواج زندگی مستقل تشکیل می دهد و مسئولیت هایش افزایش پیدا می کند، این افزایش مسئولیتها عامل تنش و اضطراب هستند به همین دلیل باید این بیماران همیشه تحت نظر پزشک و درمانهای دارویی باشند تا این استرسها باعث تشدید علائم بیماری آنها نشود.

کرمی تصریح کرد: امکان دارد یک بیماری خفیف مانند اشکال مختلف اختلالات اضطرابی و یا رگه هایی از اختلال شخصیت، گرفتاریهای فراوانی در زندگی ایجاد کند. بعضی بیماریها مانند وسواس چه در زندگی مشترک و چه در رفتار با همسر و تربیت بچه ها واقعا دردسرساز خواهد بود. پس بهتر است برای لذت خود بیمار از زندگی در درجه اول توصیه کنیم درمان شود و سپس ازدواج کند.

این کارشناس روان گفت: انجام رفتارهای عجیب و غیرمعمول، انجام برخی رفتارهای نمایشی و بسیاری ویژگیهای دیگر جزو خصوصیات مبتلایان به اختلال شخصیت است. متاسفانه بعضی از انواع آنها چنان جذابیت ایجاد می کنند که توسط شخص مقابل به محبت و علاقه تعبیر و تفسیر می شود این گروهها چون به پزشک مراجعه نمی کنند و همه مردم این رفتارهایشان را به حساب عادات و خصوصیات آنها می گذارند، قطعا هیچ سابقه پزشکی و درمانی هم ندارند.

وی بیان کرد: این گروهها با اینکه بسیار دردسرساز هستند و زندگی با آنها رنج و گرفتاریهای زیادی دارد اما چون ظاهرا مشکل واضح روان پزشکی ندارند، همواره ویژگیهای شخصیتی بیمارگونه و پاتولوژیک آنها مخفی می ماند و ازدواج هایشان به سهولت انجام می گیرد.

کرمی خاطرنشان کرد: این افراد عنوانی از بیماری روان پزشکی ندارند لذا طرف مقابل آنها نمی تواند به جایی مراجعه کند و متوجه شود این فرد بیمار است. اغلب زندگی های این افراد به شکست منجر می شود لذا به لزوم و ضرورت مشاوره ازدواج تاکید می شود.