  1. جامعه
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

ازدواج هم باعث درمان بیمار روانی نمی شود

ازدواج هم باعث درمان بیمار روانی نمی شود

کارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت معتقد است که ازدواج هم نمی تواند منجر به درمان بیمار مبتلا به روانپریشی یا بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه کرمی گفت: ازدواج برای هر دختر یا پسر جوانی با استرس و نگرانی توام است اگر برای این نگرانیها از قبل چاره اندیشی نشده باشند برای سلامت روانی بیمار مضر است.

وی افزود: بسیاری از خانواده ها پس از ازدواج فرزندشان که دچار بیماری روانی است با نتایج عکس آن چیزی که توقع داشتند مواجه می شوند و از آنجایی که فرد با ازدواج زندگی مستقل تشکیل می دهد و مسئولیت هایش افزایش پیدا می کند، این افزایش مسئولیتها عامل تنش و اضطراب هستند به همین دلیل باید این بیماران همیشه تحت نظر پزشک و درمانهای دارویی باشند تا این استرسها باعث تشدید علائم بیماری آنها نشود.

کرمی تصریح کرد: امکان دارد یک بیماری خفیف مانند اشکال مختلف اختلالات اضطرابی و یا رگه هایی از اختلال شخصیت، گرفتاریهای فراوانی در زندگی ایجاد کند. بعضی بیماریها مانند وسواس چه در زندگی مشترک و چه در رفتار با همسر و تربیت بچه ها واقعا دردسرساز خواهد بود. پس بهتر است برای لذت خود بیمار از زندگی در درجه اول توصیه کنیم درمان شود و سپس ازدواج کند.

این کارشناس روان گفت: انجام رفتارهای عجیب و غیرمعمول، انجام برخی رفتارهای نمایشی و بسیاری ویژگیهای دیگر جزو خصوصیات مبتلایان به اختلال شخصیت است. متاسفانه بعضی از انواع آنها چنان جذابیت ایجاد می کنند که توسط شخص مقابل به محبت و علاقه تعبیر و تفسیر می شود این گروهها چون به پزشک مراجعه نمی کنند و همه مردم این رفتارهایشان را به حساب عادات و خصوصیات آنها می گذارند، قطعا هیچ سابقه پزشکی و درمانی هم ندارند.

وی بیان کرد: این گروهها با اینکه بسیار دردسرساز هستند و زندگی با آنها رنج و گرفتاریهای زیادی دارد اما چون ظاهرا مشکل واضح روان پزشکی ندارند، همواره ویژگیهای شخصیتی بیمارگونه و پاتولوژیک آنها مخفی می ماند و ازدواج هایشان به سهولت انجام می گیرد.

کرمی خاطرنشان کرد: این افراد عنوانی از بیماری روان پزشکی ندارند لذا طرف مقابل آنها نمی تواند به جایی مراجعه کند و متوجه شود این فرد بیمار است. اغلب زندگی های این افراد به شکست منجر می شود لذا به لزوم و ضرورت مشاوره ازدواج تاکید می شود.

کد مطلب 1761692

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