  1. هنر
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

مهسا کرامتی:

شیوه ادای دین هنرمندان به انقلاب اسلامی متفاوت است

شیوه ادای دین هنرمندان به انقلاب اسلامی متفاوت است

مهسا کرامتی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: در ادای دین به انقلاب و اتفاقات آن، میان من که هنرمند دهه 60 هستم با یک هنرمند دهه 40 تفاوت هایی وجود دارد و اثرگذاری اظهار نظرهایمان نیز در بین مردم متفاوت است.

مهسا کرامتی، بازیگر سینما  و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنرمندانی که در بین مردم از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند باید در اظهار نظرها، رفتارها و عملکردشان دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند.

وی با اشاره به این که لازمه برگزرای جشنواره هایی نظیر بصیرت ابتدا در نظر گرفتن کیفیت آنهاست گفت: در جشنواره‌ها و بزرگداشت هایی که برگزار می شود باید از افراد و کارشناسان مرتبط و متخصص با موضوع جشنواره استفاده شود تا آن جشنواره به کیفیت مناسب تری برسد.

کرامتی گفت: هنرمندان و سینماگران مثل همه آدم ها که شغل دارند آن ها هم شغلشان بازیگری، کارگردانی و ... است. این مسئله باعث نمی شود که ما احساس کنیم بیشتر از بقیه می دانیم. بلکه ما هم به اندازه بقیه مردم یک حق رأی داریم و به اندازه همان یک نفر هم حق اظهار نظر داریم.

همسر راما قویدل درخصوص نقش هنرمندان در نشان‌دادن اتفاقات انقلاب اظهارداشت: در ادای دین به انقلاب و اتفاقات آن میان من که هنرمند دهه 60 هستم با یک هنرهند دهه 40 تفاوت هایی وجود دارد و اثرگذاری اظهار نظرهایمان نیز در بین مردم متفاوت است.

کرامتی  ادامه داد: در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که در جامعه رخ داده هنرمندان به اندازه ای که از دست شان بر می آمده تلاش خود را کرده اند.

وی افزود: هنرمندانی که در بین مردم از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند کارشان سخت است.این هنرمند باید در اظهارنظرها، رفتارها و عملکردشان که ممکن است مورد توجه هوادارانشان باشد دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهد.

این بازیگر سینما و تلویزیون در پایان خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم بیشتر از حق خودمان، که به اندازه یک نفر در جامعه است اظهار نظر کنیم.

کد مطلب 1761694

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