به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه ظهر یکشنبه در آیین مانور نمادین اعزام گروه های راهداری زمستانی در ارومیه افزود: راهداران اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی امسال عهده دار حفظ، نگهداری و بازگشایی 15 هزار کیلومتر راه هم سنگ در سراسر استان هستند.

وی با بیان اینکه 75 گروه برای اجرای عملیات راهداری زمستانی به راهدارخانه ها و محورهای برفگیر آذربایجان غربی اعزام شدند، اظهار داشت: 623 راهدار به همراه 483 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در 29 راهدارخانه ثابت، 6 راهدارخانه سیار و محورهای های برف گیر استان مستقر شده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه تجهیزات و امکانات رفاهی مناسب در راهدارخانه های استان فراهم شده است، یادآور شد: گروه های راهداری تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده به شکل شبانه روزی در محورهای ارتباطی و جاده های مواصلاتی خدمت رسانی می کنند.

محبت خواه با اشاره به تجهیز، تعمیر و بازسازی ماشین آلات سنگین فرسوده با استفاده از امکانات و منابع این حوزه، عنوان کرد: اعتبار هزینه شده برای آماده سازی گروه های راهداری 15 میلیارد ریال بوده و 20 هزار تن نمک برای عملیات نمک پاشی در جاده های استان دپو شد.

این مسئول با بیان اینکه امسال بارش برف و کولاک زودتر از سال های گذشته آغاز و گروه های راهداری در هفته های گذشته تمامی عملیات راهداری زمستانی را به شکل منظم و متناوب انجام داده اند، گفت: راهداری زمستانی شامل مجموعه ای از عملیات برف‌ روبی و یخ ‌زدایی، نمک پاشی، پاکسازی جاده ها از ریزش ها و رانش های مصالح کوهی، بازگشایی جاده ها و امداد رسانی به وسائط نقلیه گرفتار در برف و کولاک و روانسازی عبور و مرور کاربران است.