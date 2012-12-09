طرح زمستانی پلیس راه اردبیل 20 آذر آغاز می شود

معراج ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آمادگی پلیس راه استان برای اجرای این طرح تصریح کرد: این طرح با رزمایش خودرویی خودروهای اقدام کننده آغاز شده و در طول طرح به مسافران استان خدمات مورد نیاز ارایه داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه پلیس راه استان آماده استقرار در جاده های فاقد پایگاه های پلیس راه است، افزود: استقرار پلیس در جاده ها با ایجاد پایگاه ممکن است و باید در این زمینه دستگاه های مرتبط اقدام کنند.

ظهیری با اشاره به وضعیت گشتهای پلیس راه در جاده سرچم اضافه کرد: گشتهای پلیس راه در این منطقه حضور دارند و اگر مشکل آنتن دهی تلفن در این جاده مرتفع شود پلیس راه توانایی رساندن خود به صحنه های تصادف در بازه زمانی پنج دقیقه را دارد.

فرمانده پلیس راه استان خواستار تعامل سایر دستگاه ها با پلیس در جاده سرچم شد و ادامه داد: ریزشهایی در این منطقه اتفاق می افتد که جاده سرچم را مسدود می کند بنابراین باید متولی مربوطه برای مسدود نشدن این جاده سرعت عمل بیشتری داشته باشد.

وی حذف نقاط حادثه خیز را یکی از راه های کاهش تصادفات جاده ای دانست و متذکر شد: باید در جهت حذف این نقاط و شانه سازی جاده ها اقدامات موثری انجام شود تا شاهد کاهش تلفات جاده ای باشیم.

