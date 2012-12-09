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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

رئیس جمهور با ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی صلح موافقت کرد

رئیس جمهور با ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی صلح موافقت کرد

رئیس جمهور با درخواست رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی صلح در جمعیت هلال احمر موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو درخواست رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص ایجاد دبیر خانه دائمی جشنواره بین‌المللی صلح در جمعیت هلال احمر، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور با این درخواست موافقت کرد.

بنا براین گزارش این درخواست در پی برگزاری نخستین همایش صلح و دوستی پیام ایران برای جهان و همچنین با استناد به بند 2 و 3 اساسنامه جمعیت هلال احمر در خصوص تلاش در جهت اشاعه صلح و دوستی مطرح شده بود.
 
یادآور می‌شود نخستین همایش صلح و دوستی پیام ایران برای جهان در اردیبهشت سال جاری برگزار شد و در این همایش از 5 فعال حوزه صلح در عرصه‌های اجتماعی‏،‏ علمی‏ و ادبی تقدیر و به آنها نشان صلح اعطا شد.
کد مطلب 1761706

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