به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد وحیدی در حاشیه برگزاری جلسه امروز یکشنبه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران پارلمانی درباره پهپاد آمریکایی که از سوی نیروهای مسلح ایران گرفته شده گفت: آمریکا هم تائید کرده است که این هواپیما مال آنها بوده است و این کشور در این زمینه به گونه ای رفتار کرده که نشان می دهد این پهپاد عملا متعلق به آنها بوده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور درباره اعتراض ایران به تحرکات آمریکا در خلیج فارس به صورت نامه و شکل این تحرکات افزود: ایران باید نسبت به کارکردهای نیروهای فرامنطقه ای در منطقه حساس باشد و به موقع هشدارهای لازم را بدهد.

وی یادآور شد: در نوردیدن مرزهای ایران از سوی هر کشوری مشکل زاست و در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران هشدارهای لازم را داده و درصورت لزوم به صورت مکتوب این هشدارها را ابلاغ می کند.

وحیدی در پاسخ به سوالی درباره حضور پهپاد کشور آذربایجان در مرزهای ایران نیز گفت: در این مورد گزارشی دریافت نکرده ایم اما رابطه ایران و جمهوری آذربایجان در سطح خوبی است و مشکلی با این کشور نداریم.