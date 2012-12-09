هشدار نسبت به حضور جریان نفاق در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مذکور چنین است: ظاهرا پیگیری مطالبات قانونی و برحق موسسات شبکه نمایش خانگی از طرق گوناگون به مذاق برخی جریانها، گروهها و افرادی که برخی پایگاههای قدرت را در اختیار داشته و آن را مورد استفاده قرار میدهند سازگار نبوده و برای سرکوب این خواستهها و به بیراهه کشاندن مطالبات صنفی دست به تحرکات و ایجاد تفرقه در میان موسسات زدهاند.
متاسفانه در چنین فضایی موسسهای که علیرغم داشتن حکم تعلیق فعالیت اینک در ساختار جدید سازمان سینمایی در ردیف موسسات به ظاهر فعال شبکه نمایش خانگی قرار گرفته، آلت دستان کسانی شدهاست که به دنبال ایجاد تفرقه و نفوذ جریان نفاق در بدنه شبکه نمایش خانگی کشور هستند.
موسسهای که فهرست تخلفاتش بلند بالا بوده و شیطنت و عناد مدیرانش با قانون را حداقل در جریان توزیع گسترده و غیر قانونی نسخه ویدئویی فیلم گشت ارشاد همگان به یاد دارند. و فراموش نکردهایم که همین موسسه با حمایت گسترده و پشت پرده صاحبان قدرت در برخی بخشها علیرغم ابلاغ حکم تعلیق همچنان به فعالیتش ادامه داد و سکوت سازمان سینمایی در برخورد با اقدامات فرا قانونی مدیران این موسسه و حامیانشان مهر تاییدی بود بر ادامه رفتارهای پرتنش این موسسه.
اتحادیه موسسات ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران ضمن اعلام پیگیری قضایی اتهامات وارد شده توسط مدیر عامل موسسه مذکور در مصاحبه 19 آذر91 نامبرده در مراجع صالحه قضایی، به جریانات و پایگاههای قدرتی که در پیایجاد تفرقه در موسسات ویدئو رسانه با هدف توقف و یا تعلیق روند پیگیری مطالبات قانونی و به بیراهه کشاندن خواستهای برحق موسسات هستند شدیدا هشدار میدهد تا دست از اینگونه رفتارهای تحریک آمیز و مخرب خود برداشته و تلاش کنند تا وظایف محوله خود را به خوبی انجام داده و از مانع تراشی در راه پیگیری مطالبات بر حق صنفی خودداری کنند.
همچنین از دست اندرکاران خدوم شبکه سینمای خانگی درخواست میکند تا با حفظ آرامش و خویشتنداری خدمات رسانی به مردم و شبکه نمایش خانگی را علیرغم مشکلات و محدودیتهای موجود ادامه داده و در جهت رفع موانع و تنگناها بکوشند.
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