طرح توسعه تازه کند پارس آباد با نرخ رشد فعلی تدوین نشود

ولی کریمی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از وضعیت شهر تازه کند در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس آمار سال 85 تعداد جمعیت این شهر دو هزار و 798 نفر بود که این تعداد در سال 90 به دو هزار و 805 نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه جمعیت تازه کند قبل از شهر شدن در سال 89 از این محل مهاجرت می کردند، افزود: با تصویب تبدیل تازه کند به شهر، این منطقه مهاجرپذیر شده و نرخ رشد جمعیت این شهر در سالهای آینده تصاعدی خواهد بود .

کریمی با بیان اینکه برنامه ریزیهای لازم برای توسعه امکانات شهری تازه کند نباید بر اساس نرخ رشد 9 دهم درصدی باشد، اضافه کرد: در سالهای آتی جمعیت این شهر رشد قابل توجهی خواهد داشت بنابراین در تصویب طرح جامع تفضیلی این شهر رشد جمعیت در نظر گرفته شده است.

فرماندار پارس آباد با اشاره به وجود 574 خانوار در این شهر ادامه داد: بر اساس پیش بینیها تعداد جمعیت این شهر در افق سال 1405 به سه هزار و 655 نفر خواهد رسید و برنامه های فرهنگی، مسکونی، امکانات شهری و ... بر اساس این پیش بینی ها در این شهر محقق می شود.

وی با اشاره به تصویب طرح جامع تفضیلی تازه کند ابراز امیدواری کرد روند توسعه این شهر شتاب بیشتری بگیرد تا شهروندان با بهره گیری از امکانات در نظر گرفته شده به فعالیت کشاورزی و دامپروری مشغول بوده و جلوی مهاجرت مردم در این شهر گرفته شود.

