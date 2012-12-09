پیام تشکر بیت آیت الله ملک حسینی از مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است:

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامت برکاته

بعد الحمد و الصلوه و با تقدیم بهترین سلام ها و تحیات و آرزوی دوام عزّ و توفیقات

پیام مبارک در ارتحال فقیه مجاهد حضرت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی موجب تسلی خاطر بازماندگان و مردم غیور و عشایر قدرشناس و بالخصوص علماء اعلام این منطقه شد.

تکریم مجاهدت ها و خدمت ها و تربیت ها و صدق و صفای آن فقید (رضوان الله علیه )تکریم فضائل و عاملی برای تشویق و ترغیب عالمان دین و تمامی مردم برای کسب این فضیلت هاست. حضرت مستطاب عالی که به این فضائل به احسن وجه آراسته اید، تکیه گاهی برای امت اسلام و اقتداء ‌به این مکارم هستید.

تشییع باشکوه و شایسته تقدیر مردم این دو استان(کهگیلویه و بویراحمد و فارس)، حاکی از درک وسیع و فهم عمیق مردم این سامان در تعظیم مکارم اخلاقی و فضیلت هایی است که در پیام گرانقدر حضرتعالی برآن تاکید شده است. از الطاف پرمهرتان در صدور پیام و اعزام هئیت برای شرکت در مجلس ترحیم در قم سپاسگزاریم.

از خداوند متعال جلّ و عّز، بقاء‌عمر و دوام عزت در ظل توجهات خاصه ولی الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ‌برای حضرتعالی خواستاریم و انتظار دعای خیرتان را داریم.

بیت معظم له