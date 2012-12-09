4 بانک خون در شهرستان های استان کرمانشاه مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نجفی ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان کنگاور با اشاره به اینکه امدادرسانی و کمک به حادثه دیدگان در لحظات اولیه حادثه از اصول مهم امدادی است، گفت: شرق استان به مرکزیت کنگاور، غرب استان با مرکزیت اسلام آبادغرب، منطقه اورامانات با مرکزیت پاوه و نیز شهر کرمانشاه، چهار نقطه احتمالی هستند که بزودی شاهد اسقرار بانک خون در آنها خواهیم بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت: در موافع بحران هر شهرستان باید یکی از شهر های مجاور را به عنوان مدیریت کننده قرار داده و اقدامات لازم را مبذول دارند.

وی افزود: هواپیمای آب پاش، بالگرد امدادی، دستگاه های زنده یاب با قدرت تشخیص تا عمق 50 متری، بیمارستان صحرایی و دستگاه تصفیه و بسته بندی آب از جمله امکانات موجود در استان کرمانشاه برای مواقع بحران است که تلفات و خسارت ناشی از حوادث احتمالی را به حداقل کاهش خواهد داد.

فرماندار کنگاور نیز در این جلسه با تاکید بر آمادگی همه دستگاه های این شهرستان برای مقابله با بحران های احتمالی گفت: 34 دستگاه برف روب در نقاط برفگیر و حساس شهرستان کنگاورمستقر شده و ایمنی ترافیک را در روزهای سرد زمستانی برقرار خواهند کرد.

حشمت الله عزیزی با اشاره به اینکه سوخت زمستانی روستاهای فاقد گاز خانگی تامین و به آنها تحویل شده است، گفت: اکیپ های امداد زمستانی هلال احمر نیز از پانزدهم ماه جاری، در جاده های اصلی شهرستان، آماده امداد رسانی به حادثه دیدگان احتمالی هستند.

بررسی شبکه های فرسوده آب، گاز و برق، شناسایی بافت های فرسوده آموزشی و مقاوم سازی آنان، ذخیره سازی سوخت و ایمن سازی راه های ورودی و خروجی از جمله مواردی بود که فرماندار کنگاور ، حساسیت مدیران شهرستان را نسبت به آن خواستار شد.

بیش از یک هزار نفر دردوره های آموزشی فنی و حرفه ای کنگاور شرکت کردند

فرماندار کنگاور گفت: بیش از یک هزار و یکصد نفر از ابتدای سال جاری تاکنون، در دوره های آموزشی رشته های مختلف فنی و حرفه ای این شهرستان شرکت کرده اند.

حشمت الله عزیزی نقش این آموزش ها را در تجهیز نوجوانان و جوانان به مهارت های کاربردی و آماده کردن آنان برای ورود به بازار کار، مهم توصیف کرد.

وی گفت: در مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای کنگاور بیش از بیست رشته مهارتی برای آموزش علاقه مندان وجود دارد.

وی افزود: تراشکاری، جوش کاری، مکانیک، برق صنعتی و خودرو، تعمیرکار رایانه، رباتیک، عروسک دوزی، قلاب بافی چرم و جیر، سفالگری و قالی باف تابلویی از جمله رشته هایی است که کارآموزان دختر و پسر کنگاوری آنها را فرا می گیرند.

فرماندار کنگاور اظهار کرد: پرورش زنبور عسل و پرورش قارچ نیز در مرکز آموزش روستایی و برق ساختمان و تعمیر لوازم خانگی هم در زندان به کارآموزان آموزش داده می شود.

عزیزی، با اشاره به این که مرکز آموزش فنی و حرفه ای کنگاور در طرح تابستانه با آموزش دو هزار نفر به عنوان مرکز برتر استان کرمانشاه معرفی شد، گفت: ساخت قطعات کامپوزیت، بورس و تجارت الکترونیک، ربات مسیریاب، طراحی سایت ، سازه های ماکارونی، هواپیمای مدل و زیردریایی مدل یک، از جمله آموزش های ارائه شده در طرح تابستانه مرکز کنگاور بوده است.

فرماندار کنگاور گفت: علاوه بر رشته های فوق، 11 آموزشگاه آزاد نیز در سطح شهر کنگاور تحت نظر فنی و حرفه ای مشغول فعالیتند که در رشته هایی همچون، آرایشگری، خیاطی، نرم افزار یارانه، آشپزی و اتومکانیک علاقه مندان را آموزش می دهند.

