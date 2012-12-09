سفر معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه به اروگوئه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خاجی معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه در تاریخ 17 آذرماه جاری وارد مونته ویدئو شد. وی در خلال اقامت دو روزه خود در اروگوئه ، با روبرتو کنده قائم مقام وزارت امورخارجه این کشور در خصوص گسترش روابط دو جانبه گفتگو کرد.

خاجی ضمن ابراز رضایت از روابط ایران و اروگوئه اظهار داشت ، ظرفیتهای همکاری میان دو کشور بسیار بیشتر از سطح روابط کنونی است .

وی با مکمل خواندن اقتصاد های دو کشور ایران و اروگوئـه ، خاطر نشان ساخت که بـرگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی می تواند کمک شایانی به رفع موانع موجود در گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور نماید و در همین راستا از همتای اروگوئه ای خود برای دیدار از ایران دعوت بعمل آورد.

روبروتو کنده نیز بر علاقمندی دولت اروگوئه برای گسترش روابط در همه عرصه ها بویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری تاکید کرد .

از دیگر برنامه های معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه ، دیدار با رییس مجلس نمایندگان اروگوئه ، دیدار با اعضای گروه دوستی پارلمانی دو کشور و انجام مصاحبه با رسانه های اروگوئه بود.



