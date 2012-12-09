شناسایی و برخورد با 35 متخلف صنفی در شهرستان نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار کمالی زاده افزود: در این طرح 10 اکیپ بازرسی از مرکز استان به محل ارسال و طی گشت های مشترک با قضات سیار اداره کل تعزیرات حکومتی از مجموع 132 واحد صنفی مورد بازرسی، 35 واحد متخلف شناسایی و برگه های گزارش بازرسی به ارزش 85 میلیون و 417 هزار ریال تنظیم شده شده است.



وی ادامه داد: طرح ضربتی برخورد با متخلفان صنفی در سطح شهرستان های استان البرز در راستای تداوم ثبات در قیمت عرضه اقلام کالایی همچنان ادامه خواهد داشت و بر اساس جدول زمانی از پیش تعیین شده این رویه را طی خواهیم کرد.



وی گفت: در ایام جاری کنترل قیمت ها، برخورد با محتکران و متخلفان صنفی و تولیدی مورد توجه ویژ نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده و در همین راستا با متخلفان برخور قانونی لازم انجام و هیچ گونه مماشات نخواهیم داشت.



شهروندان محترم البرزی در صورت مواجهه با هر نوع تخلف صنفی و تولیدی می توانند با سامانه تلفن گویای 124 تماس حاصل فرمایند.



به کارگیری شناسه کسب و کار در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی البرز الزامی است



سرپرست معاونت امور برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به کار گیری شناسه کسب و کار را در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی یک طرح الزامی دانست.



رضا صادقی اظهار داشت: با توجه به بخشنامه معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم دریافت شناسه کسب و کار تمامی واحدهای تولیدی و توزیعی اعم از کارخانه ها واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، معادن و اصناف بازار ملزم به ارائه اطلاعات دوره ای و دریافت شناسه کسب و کار هستند و در صورتی که در هنگام مراجعه شناسه خود را اعلام کنند.



وی با بیان اینکه این امر در راستای شفاف سازی اطلاعات و تسهیل روند ارائه خدمات است گفت: با اختصاص شناسه کسب و کار به واحدها که در قالب کد 12 رقمی و به منزله هویت فعالیت آنها است تمامی اطلاعات بنگاه یکپارچه شده و کلیه فعالیتهای مربوط به بنگاه اعم از احداث واحد تولیدی، تولید، محصول، توزیع (محصولات تولیدی و توزیعی) و ... قابل رصد بوده و ارائه خدمات را تسهیل می کند.



صادقی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر برای کلیه بنگاه های فعال شناسه کسب و کار اختصاص یافته فوری است همه واحدها از صحت و به هنگام بودن اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند تا در مراحل بعدی با مشکل مواجه نشوند.



سرپرست معاونت امور برنامه ریزی، توسعه و فناوری در خصوص آمار موجود در این خصوص در استان البرز گفت: در حال حاضر برای بیش از 500 واحد تولیدی استان البرز شناسه کسب و کار اختصاص یافته که این واحدها با مراجعه به درگاه بهین یاب از قسمت بنگاه ها می توانند از شناسه کسب و کار خود اطلاع حاصل کنند.



همراهی سازنده با تشکل های غیر دولتی مبنایی صحیح برای توسعه الگوی مدیریتی است



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور معاونین و روسای ادارات برگزار شد با تاکید بر بازبینی اصول همکاری با سایر بخش های متصل به مجموعه گفت: امروز تجربه به خوبی نشان داده که همراهی سازنده با تشکل های غیر دولتی و بخش خصوصی مبنایی صحیح برای توسعه الگوی مدیریتی و ارتقاء کیفی تصمیمات است.



محمدرضا مس فروش در این جلسه با اشاره به الزامات تقویت ساختار اداری در راستای ارتقاء خدمات قابل عرضه به مخاطبین سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ اظهار داشت: پرهیز از رفتارها شبه برانگیز و خلاف اصول کاری باید در سرلوحه کاری همه کارکنان این سازمان باشد چرا که تداوم این امر در عمل شرایط اضمحلال و حذف هر تفکری را فرآهم می آورد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از مجموع همکاران در سازمان خواست تا با رعایت اصل احترام متقابل، بر صمیمیت موجود بیافزایند و با تقویت اخلاق اسلامی با کمترین تنش و حاشیه ای، به سمت خدمات رسانی و بهره وری مناسب حرکت کنند.