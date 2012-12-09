به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در اولین سمینار بین‌المللی روغن پالم گفت: هم اکنون فرصت مناسبی برای صنایع غذایی کشور فراهم شده است که تولید خود را بهبود بخشیده و کیفیت را ارتقاء دهند تا سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را به دست آورند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستاوردهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور افزود: با اجرای این قانون، شاخص بهره‌وری از 5 به 12.5 درصد افزایش یافته است، چرا که واحدهای تولیدی در راستای بهبود تکنولوژی‌های تولید و کاهش مصرف انرژی حرکت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: صنعت غذا هم اکنون در لبه تکنولوژی دنیا حرکت می‌کند و از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فاصله چندانی با تکنولوژی‌‎های روز دنیا ندارد. این در شرایطی است که بازارهای صادرات مناسبی برای برخی از محصولات از جمله روغن بوجود آمده است و هم اکنون تولیدات این صنعت با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و استانداردهای جهانی در حال انجام است.

به گفته مفتح، توسعه صنعت روغن و صنایع غذایی در کشور دارای مزیت نسبی مناسب است و این محصولات در رده تولیدات صادرات‌محور قرار گرفته است؛ ضمن اینکه در راس برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تقویت صنایع غذایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری صنعت، سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای صاحب نام است که نشانگر بلوغ مناسب است.

مفتح، گفت: ایران در منطقه‌ای است که بازارهای بکر و فتح‌نشده بسیاری در اطراف خود دارد و این پتانسیل مناسبی برای ایران است.

همچنین در ادامه این سمینار، نظام‌الدین برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: صنعت تولید روغن خوراکی بیش از 50 سال است که در کشور ایجاد شده است و بر این اساس، در قالب استانداردهای ملی، این صنعت نیز برای خود استاندارد تدوین شده دارد.

وی افزود: از میان 20 هزار عنوان استاندارد ملی کشور، روغن نباتی استاندارد 144 را به خود اختصاص داده است، این در شرایطی است که اگر این استانداردها رعایت نشود، مشکلاتی برای سلامت افراد بوجود می‌آورد.

برزگری ادامه داد: عدم توجه به ترکیبات روغن خوراکی می‌تواند از جمله دلایل بوجود آمدن بیماری‌ها باشد، این در حالی است که استاندارد 144 روغن نباتی در سال 77 برای چهارمین بار بازنگری شده است و میزان اسیدهای چرب ترانس همواره مدنظر کارشناسان بوده است.

وی اظهار داشت: استاندارد 144 میزان اسیدهای چرب ترانس را به حدود 20 تقلیل داده است که این میزان در سال 83 براساس توصیه شورای عالی سلامت به ده درصد کاهش یافت و در سال 89 نیز عدد 5 به ثبت رسید.

همچنین در این سمینار، ابوالحسن خلیلی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی نیز گفت: مصرف سرانه روغن در کشور 18.3 کیلوگرم است؛ این در حالی است که رشد مصرف روغن مایع در کشور از سال 2001 آغاز شده و اکنون بیش از 50 درصد مصرف روغن کشور، روغن مایع است.

وی افزود: صادرات روغن نباتی کشور رقم قابل توجهی نیست و در بهترین شرایط صادرات روغن 100 هزار تن بوده است اما سالانه 50 هزار تن صادرات به طور میانگین صورت می‌گیرد.

خلیلی اظهار داشت: مجموع واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا 3 میلیارد دلار برآورد می‌شود که از این میزان 1.5 میلیارد دلار واردات روغن خام است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ادامه داد: تا سال 2011 تعداد 31 کارخانه در بخش تصفیه روغن خام فعالیت کرده‌اند که اکنون به 28 کارخانه تقلیل یافته است.