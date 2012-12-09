دولت موظف به پرداخت سالانه 2 هزار دیه کامل قربانیان تصادف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

این مصوبه دارای دو بند است که در بند نخست آن آمده : صندوق تامین خسارت های بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوبه 1387 - برای پرونده های صادر شده از صندوق دیه بیت المال، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تامین خسارت های بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت کند.

در بند دوم این مصوبه نیز قید شده است که نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

مصوبه یاد شده از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.