نمایشگاههای مختلف هنری مهمان این هفته شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مسیر، شیشه دکوراتیو، جسدی که چشم نداشت و نمایشگاه هنرهای تجسمی مهمان نگارخانه ها ونگارستان های شیراز هستند.

نمایشگاه تزئینی شیشه دکوراتیو مهمان نگارستان مهر

نمایشگاه تزئینی شیشه دکوراتیو متعلق به پیام عباسی از تاریخ 23 تا 29 آذر ماه از ساعت 17 تا 20 در نگارستان مهر به نمایش گذاشته می شوند .

نمایشگاه نقاشی مسیر

نمایشگاه نقاشی مسیر، فرنوش دبیری با 19 تابلوی مداد رنگ به توصیف تنهایی، عدم رسیدگی، صداقت و عدم دیده شدن کودکان ناتوان جسمی می پردازد.

این نمایشگاه نقاشی مداد رنگ با سبک سورئالیستی از تاریخ 22 تا 18 آذرماه در نگارستان مهر برپا است .

درآمد حاصل از فروش نمایشگاه مسیر، فرنوش دبیری به کودکان ناتوان جسمی اهدا می شود .

نمایشگاه جسدی که چشم نداشت در نگارخانه شیوه

جسدی که چشم نداشت، نمایشگاهی تصویرسازی کاری از گروه تصویرگران نوگرا است.

آثار این نمایشگاه براساس رمان جنایی جسد شیشه ایی مسعود کیمیایی و فضای موسیقی خاص به تصویر کشیده شده است.

فضای دکوراسیونی سرد در کنار 12 اثر کلی در این نمایشگاه فضای سرد جنایت را برای مخاطب به تصویرکشیده اند که از تاریخ 18 تا 23 آذرماه در نگارخانه شیوه برپا است.

گروه تصویرگران نوگرا به رهبری سعید زاج کانی با 12 نفر در قالب موسیقی، تیاتر، تبلیغات وغیره به فعالیت و برپایی نمایشگاه می پردازد.

نمایش آثار جمعی هنرهای تجسمی در آبگینه

نمایشگاه آثار جمعی هنرمندان شیرازی شامل نقاشی ، خشنویسی، معرق، مشبک و گلهای تزئینی است که 30 اثر هنری را در خود جا داده است.

این نمایشگاه از تاریخ 15 تا 25 آذر ماه از ساعت 15 تا 21 در نگارخانه آبگینه برپا است.

درآمد حاصل از فروش این نمایشگاه به ایتام و مستمندان اهدا می شود.