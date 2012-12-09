بیکاری عامل اصلی از هم پاشیدن نظام خانواده/تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی

عبدالرحمان رستمیان در حاشیه بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیکاری معضلات اجتماعی خصوصا اعتیاد را در بر خواهد داشت، افزود: یکی از مشکلات و دغدغه های کشور و خانواده ها مسئله عدم اشتغال جوانان و نرخ بالای بیکاری در جامعه است.

وی ضمن تاکید بر اینکه، بیکاری باعث افزایش جرم و جنایت و از هم پاشیدگی نظام خانواده می شود، گفت: خانواده یک نظام مهم، اساسی و تاثیرگذار در جامعه است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عملکرد مثبت سازمان فنی و حرفه ای در کشور، گفت: افزایش مهارت نیروی کار موجب اشتغال پایدار جوانان، ارتقای سطح بهره وری و کاهش هزینه های تولید و افزایش میزان درآمد خانواده ها خواهد شد.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به ارتقاء و بهبود کیفیت نیروی کار و سرمایه انسانی، از طریق ارائه آموزش های فنی و حرفه ای، افزود: دولت با ارائه امکانات به مراکز آموزش فنی و حرفه ای می تواند تاثیر بسزایی در راستای ایجاد کار و مهارت های فنی داشته باشد.

رستمیان ضمن تاکید بر اینکه نگاه ما باید به حمایت و تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه سوق داده شود، افزود: نقش فرهنگ کار و کارآفرینی باید بهتر از گذشته در جامعه پررنگ و نمایان شود.

وی حمایت از اشتغال و رفع معضل بیکاری در استان سمنان را از مهمترین دغدغه ها و تلاش نمایندگان این استان ذکر کرد و افزود: مراکز آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزش های لازم به افراد جویای کار، در کاهش نرخ بیکاری به ویژه در شرق استان نقش بسزایی دارند.

به گزارش مهر، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی به اتفاق فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان دامغان از نزدیک در جریان فعالیت های و اقدامات مراکز آموزش فنی و حرفه ای برادران و خواهران این شهرستان قرار گرفت و مسئولان این مراکز نیز توضیحات لازم را از نحوه فعالیت و اقدامات انجام شده ارائه دادند.