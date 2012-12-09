حمل و نقل عمومی اصلی ترین راهکار حل معضل آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: مدیریت شهرداری تهران اعتقادی به روش های غیرمعمول کاهش آلودگی هوا ندارد و تمام تلاش خود را بر توسعه راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا در منبع گذاشته ایم . راهکارهایی که ممکن است اثرات آنی و فوری در افزایش کیفیت هوا نداشته باشند، اما در دراز مدت هوایی پاک را برای شهروندان تضمین می کنند.

وی ادامه داد: شهروندان تهرانی در سال 1390 مجموعا 218 روز هوای ناسالم و بسیار ناسالم را تجربه کرده اند.

معاون شهردار تهران گفت: آلاینده های ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، اکسید گوگرد از نظراستانداردهای سالانه همواره در وضعیت ناسالم قرار داشته اند این در حالیست که علاوه بر وضعیت ناسالم آلاینده های کلاسیک، آلاینده هایی نظیر بنزن و آزبست نیز در هوای این شهر در وضعیت نگران کننده ای قرار دارند.

وی با تاکید براینکه چنین وضعیتی از منظر هر استانداردی غیرقابل قبول است اظهار کرد: تاثیر چنین وضعیتی بر سلامت جسمانی و روانی شهروندان تا کنون اندازه گیری نشده است اما برآورد می شود وضعیت کیفیت هوای شهر تهران باعث افزایش قابل ملاحظه انواع بیماری های تنفسی، قلب و عروق، سکته های قلبی و مغزی و انواع سرطان های مرتبط شده باشد.

تشکری ادامه داد: مسائل دیگری نظیر بیماری های مزمن، اثرات بهداشتی بر گروه های حساس جامعه نظیر سالخوردگان و کودکان و اثرات زیست محیطی نیز از دیگر اثرات این پدیده است. میزان تاثیر آلودگی هوا بر طول عمر شهروندان و شاخص امید به زندگی و در نتیجه اثرات اقتصادی و میزان بار اضافی بر سیستم بهداشتی و پزشکی نیز از جمله تبعات دیگر پدیده آلودگی هوا محسوب می شود.

وی گفت: پدیده آلودگی هوا، پدیده بسیار پیچیده ای است که از ترکیبی از انتشار آلاینده ها از منابع مختلف ثابت و متحرک، تاثیر شرایط جوی بر پخش آلاینده ها، پدیده های فیزیکی جوی مانند جابجایی، ته نشینی و نفوذ و پدیده های شیمیایی جوی و...حاصل می شود. ترکیب پیچیده این عوامل باعث می شود تا پدیده آلودگی هوا، پدیده ای بسیار دشوار برای فهم و در نتیجه بسیار دشوار ( اما نه غیر ممکن) برای کنترل و کاهش باشد. از این رو هر راهکاری که مبتنی بر فهم این پدیده در مراحل گوناگون انتشار، پخش و جابجایی و واکنش های شیمایی نباشد محکوم به شکست است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانبا تاکید براینکه پدیده آلودگی هوا باید در منبع مهار شود گفت: مدیریت شهرداری تهران، اعتقادی به روش های غیرمعمول کاهش آلودگی هوا ندارد و تمام تلاش خود را بر توسعه راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا در منبع گذاشته است، راهکارهایی که ممکن است اثرات آنی و فوری در افزایش کیفیت هوا نداشته باشند، اما در دراز مدت هوایی پاک را برای شهروندان تضمین خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل عمومی مهمترین راهکار حل این معضل است گفت: نیازمند توجه همه مسئولین به منظور تامین منابع مورد نیاز و اجرای پروژه های بنیادین حمل و نقل عمومی نظیر سیستم مترو هستیم و کیفیت سوخت داخلی نیز باید ارتقا یابد و سازوکارهای مناسب برای تولید سوخت بنزین با کیفیت و سوخت دیزل با محتوی گوگرد بسیار پایین (کمتر از 15 پی پی ام ) فراهم آید چراکه دسترسی به چنین سوختی، امکان استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته کنترل آلایندگی را فراهم می آورد.

تشکری هاشمی تاکید کرد: علاوه بر اقدامات اجرایی، تصحیح و تصویب قوانین مرتبط در مجموعه های قانون گذار و نظارت بر اجرای قوانین توسط ضابطین اجرایی قوانین برای اطمینان از پایستگی اقدامات پیشگیرانه انجام شده، ضروری است.

وی تصریح کرد: همچنین آموزش و اطلاع رسانی عمومی به منظور فرهنگ سازی می تواند نقش بسزایی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشد. در این میان همکاری متقابل نهادهای مسئول و سازمان های مردم نهاد بسیار موثر است.

معاون شهردار تهران در پایان گفت: همچنین ایجاد، تبلیغ و نهادینه سازی فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی، پیاده روی، استفاده از دوچرخه، استفاده مشترک از خودرو و استفاده از سرویس های الکترونیک به جای مراجعه حضوری می بایست در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.