انتقال 140 واحد صنفی مزاحم به مجتمع ولی عصر(عج) تا تیرماه 92

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با بیان این مطلب اظهار داشت : در فاز اول 70 سوله در این مکان احداث و برخی صنوف منتقل شدند. هم اکنون نیز اسکلت بندی 140 سوله دیگر به پایان رسیده و احداث سقف و دیواره جانبی سوله ها در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه مجوز احداث 1016 سوله در این مکان داده شده است افزود : این صنوف از نوع آلاینده نیستند بلکه صنوفی محسوب می شوند که سر و صدای زیاد داشته و عمدتا حمل و تخلیه بار دارنداز جمله صنف سنگ فروشان ، سنگ تراشان ، فلز تراشان و... . همچینن اولویت انتقال با صنوف و کارگاه های منطقه 20 خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل با بیان اینکه این مجموعه در کیلومتر 15 جاده ورامین قرار دارد تصریح کرد : بعد از انتقال صنوف منطقه 20 ، در صورت فراهم بودن فضا ، نوبت به دیگر مناطق نیز خواهد رسید.

قدیمی با اشاره به اینکه منطقه 20 دارای وسعت و فضای مناسبی برای چینن اقداماتی است گفت : این اقدام با همکاری بخش خصوصی انجام می شود که اکثر سرمایه گذاران نیز در این منطقه از تهران دارای امکانات هستند.

وی همچنین از احداث مجموعه دیگری برای انتقال صنوف خبر داد و گفت : در محدوده خاور شهر واقع در منطقه 20 ، در فضایی بالغ بر 15 هزار متر مربع حدود 200 سوله احداث خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل افزود : این مجموعه سال آینده به نتیجه خواهد رسید.