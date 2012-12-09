به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مستاجران ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری همایش استانی هفتاد و دو خط اظهار داشت: این جشنواره با هدف حفظ و نشر ارزشهای اسلامی، تبیین آرمانهای امام حسین (ع) در واقعه عاشورا و بیان رویدادهای عاشورا در سه محور بصیرت و معرفت عاشورایی، سبک زندگی عاشورایی عاشورا و بیداری اسلامی در آذر ماه سال جاری برگزار میشود.
وی افزود: عاشورا در فرهنگ حماسی کشور ما از اهمیت ویژهای برخوردار است و بخش مهمی از باورهای عمیق فرهنگی ملت ما را تشکیل میدهد.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای پیام نور استان اصفهان با بیان اینکه کشور ایران در طول تاریخ پر افتخار خود هیچگاه تاب سلطه استعمارگردان را نیاورده است، بیان داشت: دلیل این مسئله را میتوان در حلول روح حماسه حسینی در ملت ایران جستوجو کرد.
وی ادامه داد: فرهنگ پرافتخار عاشورا باعث شده که اراده مردم ما خواهان ارزشهای متعالی باشد و دانشجویان ما نیز با همین فرهنگ بزرگ شدهاند که این مکتب میتواند محور مناسبی برای سرودن شعر باشد.
مستاجران تصریح کرد: با توجه به علاقه ویژه دانشجویان به شعر و فعالیت محافل مختلف شعر ادبیات آیینی در اصفهان تصمیم گرفتیم این علاقهها را متمرکز کنیم و در قالب همایشی به شناسایی این استعدادها بپردازیم.
ثبت نام در همایش شعر 72 خط اشک تا 25 آذر تمدید شد
وی ادامه داد: زیبایی خاصی در هنر شعر نهفته است و با توجه به اینکه انسانها عاشق زیبایی هستند اگر معارف دینی اسلام را در قالب شعر تبیین کنیم جذابیت آنها بالاتر میرود.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای پیام نور استان اصفهان گفت: ثبتنام در این همایش از طریق سایت www.nahadamin.ir امکانپذیر است و تا 25 آذرماه تمدید شده است.
وی با اشاره به اینکه این همایش در هفته بزرگداشت حوزه و دانشگاه برگزار میشود، افزود: دانشجویان میتوانند آثار خود را از طریق سایت ارسال کنند و یا پس از تکمیل فرم ثبت نام آثار خود را به طور جداگانه به پست الکترونیکی khatashk@gmail.com با عنوان «نام و نام خانوادگی شاعر» ارسال کنند.
مستاجران با اشاره به اینکه جوایز ارزندهای برای این همایش در نظر گرفته شده است، گفت: به 12 نفر از برگزیدگان در این همایش جوایز نقدی اهدا میشود.
وی درباره شرایط شرکت در این همایش افزود: دانشجویان میتوانند اشعار خود را با محتوای ادبیات آیینی و فلسفه عاشورا در قالبهای نو، کلاسیک و نوحه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و هر نفر حداکثر 3 قطعه شعر در هر بخش میتواند ارسال کند.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای پیام نور استان اصفهان تاکید کرد: اشعار باید در محیط word 2007 بر روی یک صفحه A4 با فونت نازنین تایپ شده و مشخصات کامل صاحب اثر، به همراه نام دانشگاه، رشته تحصیلی و شماره دانشجوئی در آن قید شده باشد.
وی ادامه داد: شعرهای ارسالی نباید در جشنوارههای دیگر حائز رتبه برتر شده باشد ضمن اینکه شرکت کنندگان باید همراه فرم ثبت نام خود تصویر یک قطعه عکس 3.4 و فتوکپی تصویر کارت دانشجوئی را نیز ارسال کنند.
به گزارش مهر اختتامیه این جشنواره در تاریخ بیست و نهم آذرماه در دانشگاه اصفهان برگزار میشود.
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